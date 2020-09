Ecco i principali risultati della consultazione elettorale del 20 e 21 settembre. Il M5S trionfa al referendum, ma registra una performance deludente alle regionali.

Vittoria di Emiliano in Puglia e di Giani in Toscana, contro gli sfidanti di centrodestra rispettivamente Fitto e Ceccardi.

Con circa 2.291 sezioni scrutinate su 4.026, Emiliano trionfa con il 47,13% dei voti. A seguire Fitto con il 38,71% dei voti e Laricchia (M5s) con il 10,99% dei voti.

A contendersi il ruolo di governatore della Regione Puglia erano otto candidati, tra cui l’uscente Michele Emiliano, Raffaele Fitto, sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro-Nuovo PSI, Antonella Laricchia, la candidata sostenuta da Movimento 5 Stelle e Puglia Futura, Ivan Scalfarotto in lista con Italia Viva, Scalfarotto Presidente, Pierfranco Bruni, Nicola Cesaria, Mario Conca e Andrea D’Agosto.

La Toscana resta al centrosinistra: il candidato del Pd Eugenio Giani vince con il 48% dei voti, mentre l’avanzata della leghista Susanna Ceccardi si ferma intorno al 40%.

La storica Regione “rossa” rimane saldamente in mano a chi l’ha governata negli ultimi cinquant’anni.

ha esordito il neo-presidente Giani.

“Sono commosso ma felice, perché questo è un risultato in cui ha vinto la Toscana. In queste settimane in molti dicevano ‘chissà quali padrini ci sono dietro Giani…”.