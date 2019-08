Regina Elisabetta, svelato il suo ultimo desiderio prima di lasciare il Trono: “Ora basta”

Inutile negarlo, la Regina Elisabetta sta per abdicare e ha un ultimo desiderio fondamentale per lasciare un Regno e farlo andare avanti nel miglior modo possibile. Che cosa ha in mente?

La Regina Elisabetta sta per lasciare il Trono ma non prima che il suo ultimo desiderio venga esaudito. Un suo ordine imperativo alla quale nessuno – sembra – possa tirarsi indietro.

L’abdicazione della Sovrana inglese

La Sovrana più longeva, forte e determinata nei prossimi anni – si crede a breve – potrebbe lasciare il posto ai suoi discententi. In ordine viene prima suo figlio Principe Carlo e poi successivamente il Principe William.

Gli inglesi non sono contenti di “perdere” colei che ha guidato il Paese per tantissimi anni ma, allo stesso tempo, vedrebbe bene la sostituzione con il nipote William e sua moglie Kate Middleton.

Nel mentre il Principe Carlo e Camilla si preparano per quel giorno che arriverà, con incontri segreti e anche facendo le veci della Sovrana in viaggi in giro per il Mondo e incontri con le alte cariche degli altri Paesi.

Ma c’è un ultimo desiderio, quasi imperativo.

L’ultimo desiderio di Sua Maestà

Sono stati tanti gli scandali alla quale la Sovrana ha dovuto far fronte in tutti questi anni. A partire dal 1992 quando suo figlio Principe Andrea divorzia da Sarah Ferguson – per poi tornare insieme in questo periodo. Non solo, perché ha dovuto affrontare anche lo scandalo delle foto della Ferguson che hanno fatto il giro del mondo.

Il tutto viene accompagnato e seguito dal divorzio del Principe Carlo con Diana, la divulgazione delle interviste dove il Mondo viene a conoscenza dei tanti tradimenti dell’uomo con Camilla Parker e la tragica morte della Principessa.

Proprio quando tutto sembrava tranquillo, Harry fa una serie di azioni che mandano la nonna in crisi. Ora la faida tra i due fratelli William e Harry la rende ancora più triste e punta sulle due rispettive mogli perché tutto possa appianarsi.

Come si evince sul media Cheatsheet la Sovrana ha un ultimo desiderio ed è proprio quello di vedere tutti in pace, sereni e nuovamente uniti. Riuscirà a raggiungere questo obiettivo?