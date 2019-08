Regina Elisabetta, “Un matrimonio da incubo”: emersa la terribile verità sull’unione con il Principe Filippo

Le è la Regina Elisabetta mentre lui è il Principe Filippo, con più di 70 di unione e un segreto sul loro matrimonio svelato solamente adesso. Perché un incubo?

La Regina Elisabetta e il Principe Filippo hanno avuto un matrimonio da incubo e ora le fonti reali spiegano cosa sia accaduto veramente.

Elisabetta e Filippo, una unione contro il tempo

Sono più di 70 anni che la Sovrana si accompagna al Principe Filippo. Due caratteri forti e indipendenti che hanno saputo calibrare sempre bene tutto quanto dal potere di lei sino a tutti gli scandali di Corte.

Certo non è facile essere il marito della Sovrana più longeva esistente, ma non è nemmeno facile essere la moglie di un uomo burbero senza peli sulla lingua. Da quanto raccontano sempre tutti i media e le persone vicine alla coppia, sembra che lui sia l’unico a poterle dire tutto quello che pensa – senza alcuna ripercussione.

Eppure c’è un dettaglio che ha definito il loro matrimonio come uno dei peggiori. Che cosa è successo?

Il matrimonio da incubo della Sovrana e Filippo

Elisabetta e Filippo sino sono sposati il 20 novembre 1947 e se avessero dovuto dar retta ai segni, non sarebbero arrivati così come oggi li vediamo.

Come racconta l’Express, il loro è stato un matrimonio disastroso. Tanto per cominciare la Tiara di Diamanti si ruppe in tanti pezzi poco prima di andare alla celebrazione cercando di utilizzare un pagliativo perché tutto procedesse ugualmente.

Secondo poi ci fu un grande problema con il bouquet, tanto che quello che è stato immortalato in tutte le foto non è altro che un sostituto dell’ultimo momento.

Una serie di episodi e anneddoti sfortunati che però hanno portato loro a oltre 70 matrimonio – nonostante quel giorno nessuno avrebbe scommesso sul loro amore e su questa unione così forte.