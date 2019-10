‘Gli ha dato uno schiaffo davanti a tutti’ La Regina Elisabetta perde le staffe, l’imbarazzante aneddoto

La Regina Elisabetta non perde le staffe facilmente, ma davanti ad una mancanza di rispetto non ha potuto fare finta di nulla

La Regina Elisabetta non ama essere contraddetta ma in un episodio pare essere arrivata addirittura alle mani per zittire un Visconte. Ecco cosa è accaduto.

Le dure regole dell’etichetta reale

La vita di Corte appare nell’immaginario collettivo appare come perfetta, piena di privilegi e ozio ma la realtà è molto diversa.

Un episodio che fa capire quanto importante sa l’etichetta per la sovrana del Regno Unito è raccontato da Lewis Hamilton come riporta La Repubblica.

Il campione di Formula 1 si rirtovò ad un pranzo ufficiale a Buckingham Palace seduto alla sinistra della Regina. Il pilota, ignaro delle regole di Corte, rivolse per primo la parola ad Elisabetta che lo gelò anche se con ironia:

“No, parli prima con la persona alla sua sinistra mentre io parlo con quella alla mia destra e poi tornerò da lei”

Lo “schiaffo” della Regina Elisabetta

Tra impegni ufficiali numerosissimi a cui i Royal non possono non partecipare e dure regole di comportamento la vita tra le mura di Buchingham Palace anche per la Regina stessa non è facile.

Eppure chi la conosce bene sa che Elisabetta II ha un’indole scherzosa sotto quella scorza apparentemente dura.

Come si legge sul Daily Express la Regina sarebbe stata coinvolta in un divertente episodio con Il Visconte Linley.

A questo incontro era presente anche il cantante Elton John che a fine mese presenterà la sua autobiografia ufficiale e tra gli altri episodi raccontati nel libro ce ne sarebbe uno riguardante proprio un gesto particolare fatto dalla Regina.

Durante una festa racconta Elthon John vide la Regina avvicinarsi al Visconte Linley e chiedergli di andare a vedere come stava la sorella che si era appena ritirata nelle sue stanze.

Il Visconte provò a liquidarla ed Elisabetta allora lo schiaffeggiò lievemente più volte mentre scandiva queste parole:

“Non provare a discutere con me: io sono la REGINA”

Il cantante ha affermato che la Regina avesse un atteggiamento come di chi ha appena fatto uno scherzo e passandogli accanto gli strizzò l’occhiolino.

Elthon John spiega che secondo lui la Regina ha un’immagine molto seria ma questo dipende soprattutto dal ruolo che deve ricoprire.

Non può infatti per motivi di etichetta scherzare durante gli impegni ufficiali come ad esempio le sedute del Parlamento, ma in privato può lasciarsi andare ed essere anche molto divertente.