‘Deve operarsi, ma non vuole’ La Regina Elisabetta nasconde un problema di salute, sudditi spaventati

La Regina Elisabetta avrebbe rifiutato un’operazione importante per il bene della Corona. Ecco il motivo di questo nobile sacrificio

La Regina Elisabetta ha una dedizione all’impegno reale che non ha pari: ora spuntano delle rivelazioni sul suo stato di salute che evidenziano quanto sia coraggiosa a sacrificare se stessa per il bene del Regno. Vediamo i dettagli

Elisabetta II una grande Regina sempre impegnata

La Sovrana del Regno Unito ha 93 anni e non c’è stato un giorno, da quello della sua incoronazione il 2 giugno 1953 in cui non si è prodigata con impegno per il bene del suo regno.

Figlia primogenita del Re Giorgio VI, Elisabetta ha mostrato fin da bambina un senso di responsabilità non comune che la designava già come perfetta futura Regina.

A solo 21 anni pronunciò queste parole:

“Dichiaro che tutta la mia vita, che sia lunga o breve, sarà dedicata al vostro servizio e al servizio della nostra grande famiglia imperiale alla quale tutti apparteniamo”.

E così è stato, pur avendo una famiglia numerosa da gestire, 4 figli, 8 nipoti e 8 bisnipoti riesce ad essere la vera colonna portante per tutti, arrivando a presenziare mediamente a 200 impegni ufficiali all’anno.

Questo anno ha spento 93 candeline ed i sudditi seguono con apprensione ogni nuova notizia sulla sua salute e sui possibili successori al trono.

Tra questi il più acclamato sarebbe di sicuro non il figlio Carlo ma bensì il nipote Principe William.

Ora una rivelazione farebbe emergere una decisione coraggiosa della Regina: rinunciare ad un’operazione indispensabile per il bene del suo Regno.

Il motivo del rifiuto dell’operazione

Come si legge sul Daily Express la salute della regina più longeva della storia non è stata però sempre ottima: nel 2018 ad esempio ha avuto bisogni di prendersi del tempo per curare un problema di cataratta.

Questo problema avrebbe richiesto come da prassi medica un riposo di almeno 4 o 6 settimane ma la Regina invece ha stupito tutti tornando subito agli impegni lavorativi con un piccolo accorgimento: indossare degli occhiali da sole.

Ma un problema più grave la sta facendo soffrire da anni: nel 2003 si operò al ginocchio destro per una cartilagine lacerata e di nuovo tornò subito al lavoro.

Il problema però non era risolto e i tabloid diedero notizia che il problema al ginocchio era tornato a farsi sentire altre due volte, l’ultima nel 2018 ma la Regina rifiutò sempre di farsi operare di nuovo continuando a soffrire con coraggio.

Alcuni informatori di Palazzo hanno riferito ai giornali quello che avrebbe dichiarato proprio la Regina solo un anno fa:

“Stava parlando con gli amici al Chelsea Flower Show e ha detto che le sue ginocchia stavano suonando”

Sempre le stesse fonti rivelano:

“E’ riluttante a farsi operare a causa del tempo necessario per riprendersi” “Lei è incredibilmente coraggiosa”

Chissà se la Regina Elisabetta proprio per questo problema di salute deciderà alla fine di ritirarsi dagli impegni ufficiali come ha fatto suo marito il Principe Filippo nel 2017 e lasciare il trono al figlio il Principe Carlo oppure continuerà a mantenere il suo incarico con coraggio come ha fatto fino ad ora.

Ecco le foto della Regina dopo le due operazioni che torna subito agli impegni lavorativi.