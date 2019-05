Regina Elisabetta, viene fuori l’imbarazzante abitudine privata del marito: ecco cosa fa a cena

Nel corso degli anni la Regina e suo marito il principe Filippo hanno cenato con alcune delle personalità più celebri e più conosciute del mondo

Hanno organizzato alcuni splendidi banchetti di stato a Buckingham Palace, così come hanno avuto la possibilità di godersi alcuni pasti tipici dei luoghi delle loro visite in vari paesi del mondo. Cosa faranno a cena Elisabetta e Filippo?

Regina Elisabetta e Filippo a cena, particolari curiosi

Tuttavia, cenare con la Regina Elisabetta e il principe Filippo può essere alquanto “difficoltoso”. Pare, infatti, che gli ospiti debbano seguire regole ferree durante i banchetti privati, imposti proprio da sua maestà.

C’è una domanda particolarmente rigorosa che il principe Filippo pone a tutti coloro che si siedono a cenare con lui ed è qualcosa di piuttosto insolito da sentirsi dire.

L’irritabile principe Filippo

Secondo l’autore reale Brian Hoey, il principe decide sempre dell’argomento della conversazione nel corso della cena reale.

Nel suo libro scrive:

“quando il principe Filippo dà una cena privata, gli piace decidere il soggetto della conversazione. Una signora era costernata dal solo fatto di non sapere delle peculiarita’ di alcuni alberi di cui filippo aveva accennato.”

In effetti è alquanto singolare come abitudine!

Emerge un lato del carattere del principe Filippo che nessuno si sarebbe mai aspettato. Si tratta, infatti, di una sfumatura emotiva che lo vede permaloso e facilmente suscettibile alle regole imposte da lui o dalla sua Regina.

Bisogna conoscere alla perfezione l’argomento di cui il principe decide di discorrere, altrimenti può diventare molto permaloso e la cena molto poco piacevole.

Principe Filippo, una strana abitudine che imbarazza gli ospiti

Brian spiega che, se gli ospiti non sono abbastanza informati, questi possono scatenare il lato permaloso del principe. Se, invece, ne sanno troppo di quell’argomento, Filippo riesce a rovinare il tutto.

Esiste un solo modo per evitare l’imbarazzo ed eludere la parte della conversazione che si conosce troppo o troppo poco. Il segreto, secondo lui, è quello di contattare qualcuno del suo personale in anticipo e scoprire i suoi argomenti PET del momento e imparare, in modo sufficiente, per essere in grado di contribuire in modo intelligente al discorso.