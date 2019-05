Regina Elisabetta, la confessione che sconvolge gli inglesi: “E’ veramente orribile”

Dopo tanti anni di regno, la Regina Elisabetta si scioglie e confessa qualcosa che sconvolge gli inglesi: ma di cosa ha parlato?

Siamo abituati a vedere la Regina Elisabetta sicura di sé e in grado di gestire un regno complicato. Eppure in una recente intervista si è lasciata andare e la sua confessione ha fatto il giro del mondo.

Quando abdica la Regina?

Il 2 giugno 1952 le è stata posata la corona in testa e la sua paura è stata ripresa dei media del tempo, lasciando che il mondo ammirasse la nuova giovane sovrana inglese.

Ha passato guerre, scandali, complotti e grandi manovre vedendo figli e nipoti crescere sempre sotto il suo controllo e a quel protocollo che segue alla lettera.

La sua vita con Filippo e una lunga serie di eventi straordinari che la riguardano, la portano alla presunta decisione di abdicazione tra circa due anni – quando tutto passerà nelle mani del primogenito Carlo.

Certo, gli inglesi vorrebbero che il nuovo sovrano fosse William in compagnia di sua moglie Kate – ma come si sa, al volere di Elisabetta non si discute.

La confessione che ha sconvolto gli inglesi

Alastair Bruce della BBC ha intervistato in maniera esclusiva la sovrana più longeva, che si è raccontata in toto facendo conoscere un lato di sé tenuto sempre in disparte.

Rivelazioni particolari, anche delle sue paure giornaliere e della sua facciata al fine che tutti potessero percepire in lei autorità e sicurezza.

Tra una domanda e l’altra, si è lasciata andare in una confessione particolare che ha lasciato gli inglesi senza parole. Ha parlato per la prima volta della sua incoronazione e della carrozza d’oro trainata da sei cavalli:

“veramente orribile! era scomoda…il viaggio lunghissimo”

E della Corona che tutto il Mondo le invidia ha esordito con:

“è pesantissima. non potevo piegare il collo, me lo avrebbe spezzato in due”

Una versione inedita che è piaciuta molto agli inglesi, che sperano in una seconda intervista quanto prima!