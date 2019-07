Regina Elisabetta, scacco matto a corte: la sua decisione definitiva spiazza Carlo e Andrea

Scacco matto della Regina Elisabetta con una decisione che ha scioccato soprattutto Carlo e Andrea. Cosa ci siamo persi?

Pugno di ferro della Regina Elisabetta che cambia le carte in tavola e atterra i due figli. Vediamo insieme quale decisione avrebbe preso la sovrana.

Il rapporto della sovrana con i figli

Mentre il mondo crede che la sovrana più longeva sia una donna fredda e distaccata, in realtà è una madre amorevole e molto paziente. Quattro figli e ognuno con un carattere diverso, anche se l’erede al Trono Carlo abbia sempre sofferto di una grande mancanza di affetto.

Andrea si dice sia il preferito di sua Maestà e goda di privilegi unici, mentre Anna è la cocca del padre che vede in lei un personaggio mirato al successo. In tutto questo resta Edoardo, l’escluso – secondo i media – della famiglia tanto che anche il suo compleanno venne in passato spesso dimenticato.

Nonostante questo è una famiglia discreta, anche se una ultima decisione della mamma ha spiazzato soprattutto Carlo e Andrea gettando loro nel panico.

La decisione della Regina

In pochi lo sanno ma è stato redatto un nuovo testamento, proprio per permettere l’entrata all’interno del documento di Meghan e il piccolo Archie – i nuovi membri della famiglia.

Questa manovra, secondo le indiscrezioni anche di Express, ha fatto si che il patrimonio di 492 milioni di euro si dovrà dividere tra tutti i beneficiari. Le conseguenze più sentite sono proprio per Carlo e Andrea che si vedono ridurre il loro patrimonio promesso ad una somma molto più piccola – quasi irrisoria.

Camilla Parker, invece, potrebbe essere proprio stata estromessa del tutto non considerandola parte della famiglia – nonostante sia la moglie dell’erede al trono. Meghan e Kate sono le privilegiate, le cui aspettite di denaro sembrano essere molto alte.

Scacco matto della Regina? Staremo a vedere!