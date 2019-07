Regina Elisabetta, l’ultima parola su Camilla Parker: “Il destino è nelle sue mani”

Il rapporto tra la Regina Elisabetta e Camilla non è mai stato facile e, oggi più che mai, il destino è nella mani della sovrana. Di cosa stiamo parlando?

Le due donne del Principe Carlo, ma è la Regina Elisabetta ad avere sempre l’ultima parola e sembra proprio che su Camilla ci sia una sorta di dubbio.

Il rapporto tra Camilla e la Regina Elisabetta

Camilla gira a Palazzo da sempre, da quando Carlo era un ragazzino e si era innamorato perdutamente di questa donna. Alla fine non si è mai ben capito cosa sia accaduto, ma sappiamo bene che la Parker ha spezzato il cuore di Carlo con una lettera e ha sposato un altro uomo con la quale ha avuto due figli.

Lui è stato gentilmente invitato a sposare Lady Diana, per il bene del popolo e della corona dove sono nati i tanto amati William e Harry. Ma il destino è strano, tanto che i due non hanno mai smesso di amarsi, vedersi di nascosto e avere una relazione che creò uno scandalo sino al matrimonio.

Un rapporto che la Sovrana non ha mai visto di buon occhio, per poi cedere e lasciare che il loro amore facesse il proprio corso.

Cosa deve decidere la Sovrana su Camilla?

L’Express ha raccontato che il Mariage Act avrebbe dovuto non permettere il secondo matrimonio di Carlo, avvenuto ugualmente grazie al benestare della Sovrana.

C’è un dubbio però, essendo Carlo erede al trono successivo e Camilla?

“il destino di camilla è nelle sue mani”

Tanto che sarà la stessa sovrana a decidere se la Parker sarà Regina consorte o meno, lasciando per ora tutti nel dubbio – considerando che il popolo inglese opti e preferisca per Kate Middleton.

Camilla ha già rinunciato al titolo di Principessa del Galles, per rispetto a Lady Diana e sicuramente per non essere malvista dal popolo. Vedremo come andrà a finire!