Regina Elisabetta non vuole Carlo Re ‘È un incapace’: chi chiama al suo posto, l’estrema decisione

Regina Elisabetta non vuole Carlo Re ‘È un incapace’: chi chiama al...

La Regina Elisabetta avrebbe fatto la sua scelta per la successione al trono e non sarebbe il figlio Carlo. Chi avrà scelto come futuro Re?

Un’inaspettata convocazione della Regina Elisabetta fa ben sperare i sudditi per la scelta del futuro Re del Regno Unito e Irlanda del Nord

La Regina Elisabetta si prepara ad abdicare?

A 93 anni la sovrana più longeva del Regno Unito sembra essere più in forma che mai ma gli ultimi eventi potrebbero averle fatto cambiare idea sul fatto di abdicare o meno.

Fin dalla sua incoronazione, nel 1953, Elisabetta II ha portato avanti in modo impeccabile l’impegno per il suo Regno.

Questo suo atteggiamento posato e serio lo aveva ereditato da suo padre Giorgio VI e avrebbe voluto trasmetterlo ai figli in modo da essere sicura che quando sarebbe toccato regnare a loro ne avrebbero seguito le orme.

il suo Regno appare infatti al 6′ posto nella lista dei regni più longevi della storia ed Elisabetta II appare ancora agli eventi pubblici: con i familiari e sola, come un tempo sfoggiando i suoi famosi abiti sgargianti sempre eleganti e perfetti.

Ma allora come mai rumors di palazzo la vorrebbero vicina all’abdicazione e soprattutto in favore di chi?

La scelta della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta dunque potrebbe esercitare il suo ruolo ancora per diverso tempo ma voci di palazzo mostrano un inaspettato scenario.

Come riporta il settimanale NUOVO infatti pare che al contrario la Regina sarebbe intenzionata a lasciare il suo posto al più presto ad un erede per dare un segnale forte ed un nuovo impulso al Regno Unito.

A questo punto quindi la scelta dovrebbe ricadere sul primogenito il Principe di Galles Carlo ma non è affatto detto.

Il Principe Carlo non è mai stato molto amato dai sudditi, sia per il suo carattere poco incisivo sia soprattutto per il comportamento verso la Principessa Diana.

Da quando la relazione con l’amante storica Camilla Parker- Bowles è stata ufficializzata questo allontanamento nel gradimento si è fatto ancora più evidente.

Camilla è sempre stata considerata la causa del divorzio tra Carlo e Diana e delle sofferenze vissute dalla Principessa del Galles.

Dalla morte di Lady Diana ad ora Camilla è stata accettata ma nonstante ciò i sudditi non la vedrebbero di buon occhio come Regina.

D’altra parte nemmeno il terzogenito e secondo figlio maschio della Regina, il Principe Andrea sarebbe un candidato ideale al trono.

Il suo presunto coinvolgimento nell’affare Epstein ha scosso profondamente il Regno Unito e la Regina Elisabetta per prima che ha dovuto smentire ufficialmente le accuse.

Il Principe Andrea infatti come confermato da video e testimonianze avrebbe intrattenuto rapporti stretti con il finanziere Epstein morto suicida in carcere dopo le accuse di abusi e traffico di minorenni.

Il Principe William diventa Re?

Sempre rumors di corte rivelano che la Regina recentemente abbia convocato a colloquio a porte chiuse il Principe William, primogenito di Carlo che i sudditi vedono come poco affidabile o addirittura ‘incapace’.

Elisabetta II avreebbe dunque tentato di convincere il nipote della necessità che si prepari al più presto a sostituirla sul Trono.

Questa scelta sarebbe molto apprezzata dai sudditi inglesi che amano molto il Principe William e sua moglie Kate Middleton.

Il Duca di Cambridge è un uomo posato e gentile, forte e sempre attento ai bisogni dei sudditi e delle cause umanitarie.

William potrebbe dunque dare la nuova immagine di Re moderno ma impeccabile che servirebbe in questo momento.

Purtoppo non è sicuro che, se la scelta ricadesse su di lui, il Principe William accetti di diventare Re, poiché vorrebbe impegnarsi prima di tutto nel ruolo di padre e marito per la sua splendida famiglia : sua moglie Kate e i suoi tre figli George, Charlotte e Louis.