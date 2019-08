Regina Elisabetta, il figlio ‘Sorpreso a farlo con una bambola gonfiabile’: scandalo a corte

Regina Elisabetta, nuove rivelazioni sconvolgono la Royal Family: “Sorpreso a farlo con una bambola gonfiabile”

Un nuovo scandalo sconvolge gli equilibri della famiglia reale. Arrivano nuove accuse per il figlio della Regina Elisabetta.

Regina Elisabetta: nuove accuse per Andrea

Negli ultimi giorni si è spesso sentito parlare dello scandalo di Epstein. Il miliardario, Jeffrey Epstein si è suicidato in carcere, a Manhattan, dove si trovava per scontare una condanna ricevuta dopo pesanti accuse di molestie su minori. Nel dettaglio, l’uomo era detenuto per le accuse di abusi sessuali, sfruttamento della prostituzione femminile e traffico di minori. Il facoltoso milardarario, nelle scorse settimane, aveva già tentato di togliersi la vita e sin da subito si è dichiarato innocente. Tuttavia, nella sua abitazione sono stati trovati una serie di filmati che hanno fatto vacillare quanto dichiarato dall’uomo ed hanno aggravato inevitabilmente la sua posizione. I fatti sono avvenuti tra il 2001 ed il 2005 e le diverse testimonianza hanno fatto emergere il coinvolgimento di altre persone.

La testimone chiave del processo, Virginia Robert Giuffre, dopo aver denunciato gli abusi subiti nel 2001 ha confessato che in questa vicenda è coinvolto anche il figlio della Regina Elisabetta, il Principe Andrea: ecco la sua testimonianza.

Lo scandalo a corte

In questa storia pare sia coinvolto anche il secondogenito della Regina Elisabetta e Il Principe Filippo di Edimburgo: Il Duca di York . Il fratello del principe Carlo, secondo le testimonianze raccolte, ha preso parte ai festini a luci rosse organizzati dal miliardario americano. Nel dettaglio, Virginia Giuffrè e Joanna Sjoberg hanno riportato che il Principe Andrea ha avuto rapporti sessuali con Virginia quando aveva appena quando aveva 17 anni.

Joanna Sjoberg ha poi raccontato:

“Ghislaine-amica del principe- mi disse di andare a prendere nell’armadio un bambolotto gonfiabile. C’era l’etichetta con la scritta Prince Andrew. Fu molto divertente, perché quando entrai nella stanza con il bambolotto davanti a me c’era il principe in persona“.

La donna ha poi aggiunto: