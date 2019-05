Regina Elisabetta “Vedeva Lady Diana dopo il divorzio per..” la scioccante verità: Principe Carlo furioso

La Regina Elisabetta invitava Diana per un motivo ben preciso dopo il divorzio ai banchetti ufficiali: Carlo adesso è furioso

Mesi dopo che il principe Carlo aveva annunciato che si separava dalla consorte Diana, questa giunse ad un banchetto di stato per il Presidente Mario Soares del Portogallo.

Anche se divorziati esclusivamente in maniera ufficiosa e la madre dei suoi due figli ( William e Harry ) aveva ancora il suo titolo, non si aspettava di vederla in qualsiasi evento reale. Ma l’invito partiva proprio dalla Regina Elisabetta.

Regina Elisabetta, faceva infuriare Carlo furioso per gli incontri con Diana

Eppure, Lady Diana non lasciava che nessuno le dicesse cosa fare. Non ha mai vissuto all’ombra di Carlo, né della regina Elisabetta. In quell’occasione, il principe Carlo si mostrò palesemente furioso di incontrarla.

L’invito destinato a Diana proveniva dalla Regina, che non disse a nessuno della sua famiglia che sarebbe stata lì prima dell‘evento stesso, riporta la celebre testata del Daily Mail.

E la sua ragione di includere sua “figlia-in-Law” è, con il senno del poi, piuttosto triste.

Credeva che nonostante le loro differenze ci fosse una possibilità che Diana e Carlo potessero tornare ad essere la coppia di un tempo.

La Regina Elisabetta invitò Lady D per il Natale

La Regina si premurò anche di invitare Diana a Sandringham per Natale nel 1993, un anno dopo la totale scissione della loro vita coniugale.

Rimase per la notte e andò in chiesa con i reali la mattina di Natale, ma lasciò prima che tutti si sedessero per il loro pranzo tradizionale di festa.

Diana e Carlo ufficializzarono il loro divorzio nel mese di agosto dell’anno 1996, e l’offerta fu pari a £ 17 milioni di capitale e £350.000 per la gestione delle sue questioni private.

Ma nonostante la sua insistenza, Diana fu “spogliata” del suo titolo di sua altezza reale e divenne, invece, conosciuta come Diana, principessa del Galles ( o “principessa triste” ).