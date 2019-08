La Regina Elisabetta ‘Lì sotto è delicata’: l’intima confessione del Principe Filippo

Il Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta d’Inghilterra, ama mettere in imbarazzo sua moglie. Ecco cos’ha svelato sulla Regina

Principe Filippo e Regina ElisabettaLa Regina Elisabetta è una delle sovrani più flessibili, meno rigorosa. Ma nella sua educazione ci sono comunque dei limiti. Certe cose intime non andrebbero mai rivelate, nemmeno per scherza, cosa che è sfuggita più di una volta al marito Filippo.

Regina Elisabetta la rivelazione intima di Filippo: ‘Ecco com’è lì sotto’

Il Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta, è particolarmente conosciuto per la sua propensione per gli scherzi, e ha in parecchie occasioni fatto notizia con il suo essere costantemente spiritoso. Sono 70 anni che il Duca di Edimburgo è ormai maritato con la regina, tant’è che molti sono convinti che la chiave del loro rapporto “di successo” sia proprio il comune senso dell’umorismo della coppia.

Nel corso del tempo passato insieme, il Principe Filippo si è divertito nel mettere in atto diversi scherzi alla moglie. Qualcuno di loro ha dato vita ad una fragorosa risata, ma purtroppo per Filippo, altri gli si sono ritorti contro.

Gli altri commenti che fece il Principe Filippo

In un’occasione, il Principe Filippo, secondo quanto riportato, si prese un po’ troppa “confidenza” e soprattutto, si prese la libertà di fare un commento sul fisico di Sua Maestà la Regina Elisabetta II.

Basandosi sulle parole dell’ex corrispondente reale del Daily Mirror James Whitaker, la battuta è giunta subito dopo che sua cugina Patricia Mountbatten aveva fatto un osservazione alla Regina sulla sua pelle.

Whitaker ha affermato nel 2007:

“Quando la cugina di Filippo, Patricia Mountbatten, ha osservato la carnagione impeccabile di Elisabetta, il principe ha scherzato: ‘Sì, ed è così in tutto.’

Insomma, il divertente Principe ha lasciato intendere che la Regina nella sua intimità è piuttosto delicata e ‘bianca’. Non era di certo la prima volta che il Duca si era mostrato decisamente inappropriato nel parlare: nel 1959, quando la monarca era incinta del terzo figlio della coppia, il principe Andrea, commentò:

“La gente vuole molto il loro primo figlio. Vogliono il secondo quasi quanto il primo”

E Filippo replicò:

“Se arriva un terzo lo accettano come se fosse voluto, anche se non hanno fatto di tutto per averlo”.

Insomma, non si può certo dire che quando parla il Principe Filippo non faccia rumore!