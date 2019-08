Regina Elisabetta, l’ira per l’ordine imperativo della sicurezza: “Sono obbligata”

La sicurezza ha imposto una regola ferrea alla Regina Elisabetta che la rende furiosa, ma che non può raggirare. Che cosa le hanno imposto?

La Regina Elisabetta comanda tutti, ma in certi casi qualcuno le impone delle regole alla quale lei non può fare a meno. Perché?

Il codice segreto della Sovrana

Una donna conosciuta in tutto il mondo, longeva e regnante in maniera perfetta nonostante la sua età e i suoi tanti problemi legati a gossip o indiscrezioni.

Come svelato negli anni la stessa utilizza dei codici segreti durante le sue uscite in pubblico, appositamente per allertare familiari e collaboratori se qualcosa non sta andando per il verso giusto.

La sua borsetta rappresenta il codice primario, passato di braccio in braccio a seconda se una conversazione debba essere stoppata, oppure se vuole andare via da un evento.

Stesso discorso per il portafoglio che non porta mai con sé – non dovendo pagare nulla – esattamente come i documenti o la targa dell’auto che guida. Ma c’è una regola che la rende “furiosa” e che non è mai riuscita a cambiare.

L’obbligo per la sicurezza che la rende furiosa

Spesso la Sovrana è stata considerata una icona di stile, con i suoi completi colorati abbinati da cappellino che non passano di certo inosservati.

Sono rare le volte che la vediamo vestita di nero, se non per alcune celebrazioni mirate. Ma è lei che odia i colori neutri o c’è altro?

Quasi nessuno sa – come riporta anche il Daily Mail – che la sovrana è obbligata a vestirsi con colori accesi e sgargianti per motivi di sicurezza. Deve spiccare tra la folla e nessuno dello staff deve mai perderla di vista, soprattutto avvenisse qualcosa di molto grave da gestire.

Una cosa – dicono fonti interne del Palazzo – che la manda su tutte le furie, non essendo mai libera di scegliere un colore per l’outfit che non sia molto vistoso.