La Monarca Inglese ha le sue rigide abitudini. Ecco a cosa non riesce a rinunciare ogni mattina appena alzata prima di mettersi all’opera. Il vizietto segreto: ‘Lo fa tutte le mattine’

La Regina Elisabetta II d’Inghilterra oggi 94 anni, è come ogni persona anziana, un soggetto abitudinario.

Molto attenta e consapevole della sua veneranda età, come rivelano i tabloid inglesi ha già pianificato tutto ciò che accadrà il giorno in cui verrà a mancare, e dunque il suo funerale.

Ogni mattina grazie al supporto dei suoi fedeli servitori, segue un preciso iter prima di mettersi al lavoro da reggente.

Ma tra le diverse abitudini, su una è veramente intransigente, e deve essere messa in atto ogni mattina. Siete curiosi? Scopriamo tutti i dettagli.

La routine mattutina della Regina Elisabetta

Secondo quanto rivelano le fonti locali, la Monarca Inglese, ogni mattina segue una precisa routine.

In primis i membri del suo staff reale ha l’autorizzazione di svegliarla al mattino presto, dopo di che mentre beve una tazza di thè rigorosamente ‘Early Gray’, ascolta la BBC per aggiornarsi sulle notizie del momento.

Successivamente ci si occupa della sua igiene personale. La Regina Elisabetta a tal proposito ama fare il bagno ogni giorno, un rituale sacro per lei.

Ciò che non tutti conoscono, sono i requisiti richiesti della sovrana i quali sono davvero particolari.

I rigidi requisiti imposti dalla Regina Elisabetta per un bagno ‘reale’ perfetto

Il Daily Mail lo definisce un vero e proprio ‘vizio’ quello della sovrana, il bagnetto mattutino. A prepararlo è chiaramente lo Staff reale, il quale in primis deve essere attento alla temperatura dell’acqua, che deve essere misurata con un apposito termometro.

Infine, è necessario per soddisfare le richieste della Regina Elisabetta rispettare anche il livello dell’acqua, la quale non deve superare i 7 pollici, che nella scala del metro equivalgono a non più di circa 17 cm.