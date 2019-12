Brexit, dopo il voto disastro per la Famiglia Reale e la Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta ha incontrato Boris Johnson dopo la vincita delle elezioni. Ma ci potrebbe essere un’ingente perdita economica per la Famiglia Reale con l’addio all’Europa: ecco quale

Ora il voto in Gran Bretagna ha incoronato Boris Johnson ma la Regina Elisabetta rischia se si concretizza l’addio all’Europa? Pare proprio di sì.

La vittoria di Boris Johnson

Gli inglesi sono stati chiamati a votare e c’è stata una vittoria schiacciante per i Tory di Boris Johnson che hanno ottenuto la maggioranza dei seggi.

Questo significa che si sta per concretizzare l’uscita dall’Unione Europea come da volere del premier:

“fuori entro il 31 gennaio, senza se e senza ma”

Una frase già detta, già pronunciata diverse volte e che in questo caso potrebbe concretizzarsi. La Sovrana ha incontrato il Premier come da protocollo ed è il 14mo in ordine di tempo visto da lei in questi 70 anni di Regno.

Ma quali sono i rischi per la Famiglia Reale e cosa ne pensa la Monarca di questa vittoria?

Il rischio per la Famiglia Reale

Quello che pensa la Regina della vittoria di Johnson non è dato saperlo, visto che nessun membro della Famiglia reale è chiamato a votare ed esprimere il proprio giudizio politico in pubblico.

Secondo le indiscrezioni del Telegraph la stessa nel 2016 aveva sostenuto l’uscita dalla Unione Europea anche se qualcuno sostenga che non converebbe loro in termini economici.

Il Sunday Telegraph ha voluto evidenziare alcuni aspetti, infatti in caso di addio all’Europa perderebbero 700 mila sterline all’anno – per la loro fattoria di Norfolk – vista l’interruzione dei fondi che provengono dalla politica agricola comune.

Il Principe Carlo vedrebbe quindi una perdita nel suo conto pari a 100mila sterline, per il motivo di cui sopra. Tutto è ancora da definire al meglio, ma la preoccupazione in Casa Reale è palpabile.