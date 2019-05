Meghan Markle butta fuori Kate Middleton: il gesto irrispettoso fa il giro del web

Meghan Markle, il presunto gesto irrispettoso nei confronti di Kate Middleton: ecco cosa è successo tra le due donne reali

Harry e Meghan festeggiano il primo anniversario di matrimonio. Ma i fan hanno notato un dettaglio non trascurabile, ecco di cosa si tratta.

Meghan Markle e Il Principe Harry: un anno di matrimonio

Un momento particolarmente positivo per la famiglia reale. L’ex attrice e Il Principe Harry sono diventati genitori, lo scorso sei maggio, di un bellissimo bambino. Archie è nato alle 5.26 del mattino in una struttura ospedaliera esclusiva ossia Portland Hospital di Westminster distante ben 40 chilometri dalla nuova dimora di campagna dei Duchi del Sussex.

In questi giorni, inoltre, la coppia reale ha festeggiato il primo anniversario di matrimonio. Per questa speciale data, sono state condivise una serie di foto inedite dell’evento sui social. Ma ai fan più attenti non è sfuggito un dettaglio, ecco di cosa si tratta.

Il dettaglio ‘irrispettoso’

I Duchi di Sussex festeggiano il primo anniversario di matrimonio. Per tale motivo, sono state rese pubbliche una serie di scatti inediti delle nozze. Secondo quanto riportato dal Daily Mail ai numerosi fan della famiglia reale non è sfuggito un dettaglio non trascurabile.

Nelle foto condivise sembra non esserci spazio per Kate Middleton. Nel video-ricordo, pubblicato sull’account ufficiale di Instagram della SusseRoyal, non c’è alcuna traccia della Duchessa di Cambridge. Ma è anche possibile intravedere la tata del piccolo George. Si tratta semplicemente di un caso o tra le due non corre buon sangue? Mesi scorsi si è molto parlato delle presunte tensioni tra Meghan e Kate. Il video-ricordo del loro matrimonio è stato accompagnato dalla seguente didascalia: