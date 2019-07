Regina Elisabetta, rivelata la sconvolgente scoperta di Meghan e Kate

Meghan e Kate hanno scoperto qualcosa di inedito sulla Regina Elisabetta che mai si sarebbero aspettate. Ma di cosa stiamo parlando?

La Regina Elisabetta ha fatto la storia ma ora Meghan e Kate scoprono delle cose, che mai avrebbero immaginato.

I segreti della Sovrana inglese

La Sovrana ama la privacy e non si fa mettere in mezzo al turbinio del gossip come i suoi figli o i suoi nipoti. Nonostante questo emergono i suoi segreti più intimi – scoperti da poco anche da Kate e Meghan che sono rimaste senza parole.

Non tutti sanno infatti che lei odia il mascara e vorrebbe anche che nessuno lo indossasse, come cita l’Express:

“quello serve alle star del cinema, io non ho bisogno di farmi notare”

Per quanto riguarda il rossetto, la tonalità viene cambiata solo in occasione della cerimonia di inaugurazione del Parlamento. Non è una scelta a caso, ma imposto nel 1952 il giorno della sua incoronazione.

Ma uno dei colpi di scena più assoluti è che lei non sarebbe dovuta diventare Regina, infatti se suoi zio Edoardo VIII non avesse abidicato – per sposare nello scandalo la tante volte divorziata Wallis Simpson – l’amatissimo Giorgio VI non sarebbe diventato Re.

La tristezza per la morte del padre e i messaggi in codice

La perdita del padre fu una cosa devastante per la giovane Elisabetta, che perse l’uomo più importante della sua vita mentre si trovava in Kenya. Venne informata con un telegramma e non se lo perdonò mai tanto da formare il suo carattere in forte, distaccato come per non voler più amare nessuno.

Kate e Meghan hanno anche dovuto imparare i messaggi in codice, dettati dalla famosa borsetta che passa di braccio in braccio a seconda dei desideri di Sua Maestà: guai non considerarla, potrebbe diventare molto severa.