Regali di Natale, cosa regalare al papà? Ecco cinque idee originali!

Natale sta arrivando e insieme a questa grande festività anche la corsa ai regali. Ma come si fa ad essere originali, soprattutto, con i membri della propria famiglia? Ecco 5 idee regalo per il tuo papà.

Un papà è sempre al tuo fianco, anche a Natale. Quale occasione migliore delle feste per fargli capire che gli vogliamo bene?

Un regalo personalizzato, anche a Natale

Prima di pensare ad un regalo di Natale originale, sarebbe bene interrogarsi su quali siano gli interessi del proprio papà: è un pantofolaio o uno sportivo, gli piace lo sport oppure è appassionato di cucina? Grazie a queste linee guida potrai capire quali tra le cinque idee regalo originali che ti proponiamo, può essere perfetta per il tuo papino.

La nostra prima idee riguarda il suo tempo libero. Se tuo padre è un appassionato di motori, a Natale puoi regalargli l’esperienza di guidare una Ferrari su un vero circuito.

Se tuo padre ama la tecnologia ed è sempre al passo con le nuove tendenze, un’assistente digitale potrebbe fare al suo caso. Hai mai sentito parlare, ad esempio, di Alexa? Si tratta di assistenti che facilitano le piccole attività quotidiane: dalla messa su di una canzone ad una ricerca internet.

Asseconda le sue passioni

Tuo padre ama lo sport e ha una squadra del cuore? Il regalo di Natale perfetto potrebbe essere l’abbonamento alle partite della sua squadra, oppure, il biglietto per una trasferta importante.

Se il tuo papà è uno sportivo, nel senso che pratica o praticava sport, potresti pensare di regalargli un cimelio: una maglia o una pallina autografata, per esempio. Immagina lo stupore nei suoi occhi!

Non temere che abbiamo un’idea anche per il papà sedentario, quello che dopo il lavoro non vuole fare altro che godersi la sua poltrona davanti alla tv. Hai mai pensato di abbonarlo ad una pay tv?

Hai già regalato di tutto a tuo padre nel corso delle feste di Natale? Stupisci lui e gli altri componenti della famiglia con un maglione uguale per tutti. La foto di famiglia sarà un successone!