Regali di Natale: 5 idee originali per la mamma

Regali di Natale: cosa regalare alla mamma? Se sei a corto di idee, di seguito trovi ne trovi cinque originali e di sicuro effetto.

Dimentica i regali di Natale triti e ritriti. La mamma merita di più!

Regali di Natale per la mamma: esci dal banale

Dimentica i classici regali di Natale che ormai la mamma potrebbe aver già ricevuto, anno dopo anno. Il paio di pantofole per l’inverno, i guanti per difendersi dal freddo, l’anonimo set per la cucina. Ecco cinque idee originali.

Il primo è destinato a durare per sempre ed è dedicato alle mamme analogiche. Anche se scattiamo centinaia di foto, ogni giorno, tutti i giorni, è difficile che le riguardiamo o, addirittura, le stampiamo. Perché non creare un album fotografico con foto stampate e didascalie scritte a mano? Magari puoi aggiungerci i biglietti dello spettacolo teatrale che le è piaciuto tanto, quel nastrino che legava i confetti del battesimo della nipotina. La parola d’ordine sarà personalizzazione.

Le mamme, si sa, sono sempre di corsa. Ecco perché il prossimo regalo è indirizzato alle mamme stressate con le quali si vuol passare un po’ di tempo in relax. Perché non regalare una day spa dove trascorrere del tempo insieme di qualità? Tra un vapore e l’altro, potreste ritrovare quella complicità di quando eravate piccoli.

Il solito maglione? Meglio di no

I soliti regali di Natale prevedevano noiosi ed immettibili maglioni? Perché non regalare alla tua mamma un maglione uguale al tuo, a quello di tuo padre, di tuo fratello e della tua nipotina? Immagina una divertentissima foto di famiglia American Style con i maglioni coordinati. Divertimento assicurato!

Tu e la tua mamma siete lontani? Regalale un carnet di biglietti del treno per raggiungerti tutte le volte che entrambi sentite la mancanza. Perché, a volte, il regalo più bello è esserci!