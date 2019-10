Raz Degan ‘Non me ne frega più niente’: l’ex di Paola Barale confessa cosa è cambiato nella sua vita

Un cortometraggio racconta l’impensabile cambio di vita del tenebroso Raz Degan. Ecco cosa ha dichiarato l’ex compagno di Paola Barale.

Raz Degan confessa di aver definitivamente cambiato vita e di non essere pentito. Ma cosa sarà accaduto al bellissimo ex vincitore dell’Isola dei Famosi?

Raz Degan, tra gossip e vita avventurosa

L’ ex modello di origini Israeliane, non ha avuto una vita sempre agiata.

Come ha spesso raccontato è nato e cresciuto in un Kibbutz, che ha contribuito a forgiare il suo carattere e a dargli degli obiettivi di vita molto concreti.

Degan giovanissimo riesce a diventare uno dei modelli più ricercati a livello mondiale grazie proprio alla sua bellezza che buca lo schermo ed entra nella storia con l’indimenticabile pubblicità dello Jägermeister.

Da quel momento la vita di Raz si dipana tra mondo dello spettacolo, ed esperienze avventurose come regista di documentari.

L’amore forte tra lui e Paola Barale, che ora sarebbe di nuovo fidanzata, non è bastato a far fermare Raz che ha continuato a cercare la sua strada, lontano dai riflettori.

La rivelazione sulla sua vita che lascia tutti di stucco

Il bel Raz Degan è protagonista di un recente cortometraggio intitolato “The True Story” in cui parla della sua vita sia sugli schermi che nel privato.

Raz non ha mai fatto mistero di non amare particolarmente il mondo dello spettacolo, anche se ammette che il suo successo televisivo lo ha aiutato a raggiungere i suoi obiettivi e sogni.

L’ex modello e vincitore dell’Isola dei Famosi ha rilasciato sul tema un’intervista esclusiva a Tgcom24 in cui rivela una notizia inedita: ora avrebbe cambiato del tutto vita e sarebbe un maestro di yoga.

“Inseguivo un sogno e l’ho realizzato.” Poi ha aggiunto:” Col tempo mi sono reso conto che nella vita non c’è mai un punto di arrivo”.

Degan spiega che ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo perché ad un certo punto si è accorto che tutto quello che ruotava intorno alla fama e alla grande visibilità era in realtà vuoto di contenuti.

“Non me ne frega più niente di mostrarmi”

Confessa con sincerità l’ex star e continua:

“Sono maestro di yoga, mi preoccupo per le cose importanti..”

Raz Degan ricorda che questo momento storico è purtroppo molto pieno di problemi seri, come gli effetti climatici, l’immigrazione, le guerre ..

Quindi il suo pensiero potrebbe essere riassunto in un’ultima fondamentale dichiarazione:

“Noi possiamo sognare, la cosa più bella dei sogni è quando diventano ricordi.”

Parole, quelle di Raz, che fanno sicuramente tanto riflettere.