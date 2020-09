Ragusa, rissa tra papà a scuola: un accoltellato finisce in ospedale

Una violenta lite è scoppiata stamattina nel Ragusano tra due papà di fronte alla scuola dei figli. Ecco cosa è accaduto.

Gli agenti della Polizia sono sul posto per ricostruire la dinamica mentre si attendono notizie sulle condizioni del papà ferito ricoverato in ospedale.

Rissa a scuola tra papà finisce nel sangue: la ricostruzione

Il rientro a scuola è avvenuto da pochi giorni ma le tensioni non si sono fatte attendere. Di pochi giorni fa è la notizia della sospensione di un alunno di una scuola superiore a Udine perché non voleva indossare la mascherina negli spazi comuni.

Sempre dal mondo della scuola arriva ora un episodio di violenza impensabile, forse proprio scaturito dalle tante tensioni del momento.

A Vittoria, in provincia di Ragusa infatti, due padri hanno furiosamente litigato davanti alla scuola dei figli.

Il tutto è accaduto questa mattina proprio in orario di ingresso a scuola, tra le 8.30 e le 8.40. L’occasione per la lite si è presentata proprio nel momento di ingresso dei figli che frequentano la scuola di via Primo Maggio a Vittoria.

Non si conoscono ancora i motivi scatenanti ma la lite è proseguita in modo sempre più violenti finché uno dei due padri avrebbe estratto un coltello.

A quel punto la situazione è degenerata con l’avversario che è stato colpito con un fendente.

L’uomo, ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove si trova ancora in condizioni che pare non comportino il rischio di vita.

Indagini in corso nel Ragusano per rintracciare l’aggressore

La rissa di fronte alla scuola Pappalardo poteva finire in tragedia ed ora gli inquirenti sono all’opera per cercare di ricostruire con certezza quanto accaduto.

Il ferito è stato subito soccorso dai sanitari che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso di Vittoria dove sarebbe ancora ricoverato.

Gli agenti della Polizia locale nel frattempo giunti sul posto hanno dato il via alle indagini. In corso ancora le ricerche del papà che ha sferrato la coltellata.

Aggiornamento in corso