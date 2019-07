Quanto spesso dovresti mangiare per perdere peso?

Mangiare più spesso fa bruciare più calorie al metabolismo e aiuta a perdere peso? Il feedback dei nutrizionisti su un nuovo studio potrebbe sorprendervi.

Quanto spesso dovresti mangiare? Bene, la classica regola dei “tre pasti al giorno” potrebbe non essere così antiquata come pensi. Gli studi dimostrano che mangiare sei pasti più piccoli ha portato all’obesità; tuttavia, ciò che funziona per una persona potrebbe non funzionare per l’altra.

Fai un piano realistico

Queste linee guida ti aiuteranno a determinare la migliore pratica di perdita di peso per il tuo tipo di corpo, come notato dal Dr. Dara Bushman, Psicologo clinico autorizzato.

“La perdita di peso si verifica quando un piano è realistico per lo stile di vita e le esigenze di una persona. Se fai turni di lavoro di 12 ore, non è realistico mangiare ogni due ore“, dice.

Inoltre, sii intenzionale con il tuo piano e scrivi ciò che vuoi che accada. “Vedi te stesso come se hai già perso il peso, come si guarda e si sente. Sii il più descrittivo possibile“.

Sei il miglior portavoce del tuo corpo per determinare la risposta a “quante volte dovresti mangiare?” Solo tu puoi sentire quella fitta di fame, o sapere quando il tuo stomaco sta per esplodere.

L’opzione di perdita di peso migliore per te è la cosa più semplice e durerà più a lungo.

Non il tuo corpo, ma le tue abitudini

La perdita di peso si riduce a Total Daily Energy Expenditure (TDEE). Pensaci: se mangi meno calorie di quelle che bruci, il tuo corpo deve occuparsi della differenza di calorie.

Lo fa bruciando attraverso i serbatoi di grasso immagazzinato e, a sua volta, perde peso. Pianificare in anticipo è una delle parti cruciali per far funzionare la tua dieta.

“Una volta determinato il TDEE e incorporato l’attività nel tuo stile di vita, puoi determinare esattamente quanto puoi mangiare per perdere peso, indipendentemente dal fatto che siano sei o due pasti al giorno“, afferma Amber Nash, fondatrice di Fit Healthy Best.

Perché quel peso c’è, in primo luogo?

Se un problema di salute importante o il desiderio di essere più in forma ti spingono a perdere peso, è importante considerare come è arrivato lì tutto quel grasso, in primo luogo.

Una volta identificate le aree della tua vita che rendono facile guadagnare peso, stress, tempo, abitudini, mancanza di esercizio, puoi iniziare a vedere i risultati.

Arlene B. Englander, psicoterapeuta dice: “Purtroppo, molti di noi, specialmente quelli di noi che vogliono perdere peso, si concentrano principalmente su ciò che mangiamo piuttosto che sul modo in cui mangiamo“, afferma Englander.

“Molti di noi mangiano mentalmente cibi che non assaggiano nemmeno quando vengono poiché focalizzati su telefoni e altri dispositivi durante il giorno.” Questo autocontrollo ti aiuterà a fermarti nel punto di soddisfazione, un’abilità importante per il controllo permanente del peso, afferma Englander.

I mesi estivi soffocanti significano più sudore, e più sudore significa disidratazione. Secondo Englander, gli studi dimostrano che molti di noi possono etichettare la sete come una fame. “Bere un bicchiere d’acqua o cibi pieni di liquido all’inizio di ogni pasto possono aiutarci nei nostri sforzi per mangiare consapevolmente“, dice Englander. “[Lascia che] la fame e l’appetito siano la nostra guida, piuttosto che sentirsi spinti da un desiderio disperato di sfuggire allo stress.”