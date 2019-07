In cosa consiste la dieta crudista?

Tanya Maher è una chef olistica e cofondatrice di Tanya’s, un ristorante di cibi crudi a Londra. Spiega cosa significa il “cibo crudo” e perché crede che siano così buoni per il tuo corpo e che tipo di benefici potresti aspettarti aggiungendoli alla tua dieta.

Dieta crudista: in cosa consiste?

Tanya dice: “Il cibo crudo non consiste solo nel mangiare più insalata, anche se ciò non può mai far male. In questo contesto, significa mangiare cibi non cotti. Il cibo crudo è tutto ciò che non è stato raffinato, inscatolato o lavorato chimicamente e non è stato riscaldato sopra i 48 ° C “.

Qual è il problema con la cottura del cibo?

La chef sostiene che abbiamo bisogno di enzimi per ogni funzione corporea; dalla respirazione alla camminata alla digestione del cibo.

I nostri corpi hanno il loro deposito di enzimi, ma facciamo anche affidamento sugli enzimi che otteniamo dal nostro cibo.

L’applicazione del calore (in particolare sopra i 48 ° C) distrugge alcuni degli enzimi naturali presenti nel cibo, così il corpo si sovrappone dovendo produrre più dei propri enzimi, esaurendo la sua energia.

Inoltre, se cucini il cibo sopra i 57 ° C, distrugge i nutrienti sensibili al calore: per esempio, i pomodori perdono circa il 10% del loro contenuto di vitamina C quando sono cotti per soli due minuti.

Quali sono i benefici per la salute?

In qualità di allenatore sanitario olistico, Tanya afferma di aver assistito a innumerevoli benefici tra i suoi clienti e che, personalmente, hanno scoperto di avere più energia e concentrazione.

Hanno riscontrato la sparizione dell’acne e capelli e unghie più forti. Non si deve neanche mangiare al 100% crudo, dice la chef. Basta anche includere verdure crude con i pasti e optare per cibi integrali non trasformati ove possibile.

Gli alimenti dolci possono essere consumati crudi?

Non è necessario rinunciare alla tavoletta di cioccolato giornaliera! Bisogna semplicemente trovare alternative più salutari al cioccolato industriale, con zuccheri raffinati, additivi e conservanti.