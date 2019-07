Quanto è grave non lavarsi le mani dopo aver usato il bagno?

Quanto è deleterio non lavarsi le mani dopo aver usato il bagno? Scopriamo insieme perché vale la pena dedicare 20-30 secondi di lavaggio alle proprie mani.

Sembra che lavarsi le mani dopo aver usato il bagno dovrebbe essere un’abitudine consolidata, ma che (grossolanamente) potrebbe non essere sempre così.

Uno studio ha anche scoperto che solo il 31% degli uomini e il 65% delle donne si lavavano le mani dopo aver usato un bagno pubblico, secondo i rapporti del Centers for Disease Control and Prevention.

E quando sei a casa? Quanto è grave non lavarsi le mani dopo aver usato il bagno a casa tua? Ecco cosa i medici vogliono che tu sappia di questa abitudine che porta a una diffusione dei germi che dovresti evitare.

Lavarsi le mani è sicuro ed efficace

L’igiene delle mani è il modo più efficace per evitare la diffusione di infezioni e proteggere se stessi e gli altri, secondo Ranekka Dean, direttore del controllo delle infezioni presso il NYU Winthrop Hospital di Long Island.

Molte malattie si diffondono se non ti lavi bene le mani, soprattutto dopo aver usato il bagno. Tra queste il Norovirus, C. diff ed E. coli che causano la diarrea che potrebbe entrare in contatto con le mani quando si usa il bagno, dice il dott. Dean.

Qual è lo scenario peggiore se non ti lavi le mani?

Se non ti lavi le mani dopo aver usato il bagno, lo scenario peggiore è quello di diffondere germi e mettere te stesso e gli altri a rischio.

“Ci laviamo le mani per lo stesso motivo per cui scarichiamo un bagno“, dice Bruce Hirsch, medico curante per le malattie infettive presso la Northwell Health.

Anche le persone più sane hanno dei germi pericolosi nelle loro feci, dice il dott. Hirsch. Dopo essere andati in bagno, questi germi prendono le mani e tutto ciò che tocchiamo.

Quindi, qualsiasi maniglia, mobile o utensile da cucina che tocchi dopo aver lavato le mani, può essere attaccato da questi germi, secondo il dott. Hirsch.

Inoltre, il dott. Dean dice che potresti persino diffondere infezioni a te stesso toccando occhi, naso o bocca con mani non lavate.

Se non sei ancora convinto di lavarti le mani, nota che così facendo si riduce il numero di persone che accusano la diarrea e il raffreddore rispettivamente del 31 e del 21 percento per il CDC.

E anche se le tue mani non entrano in contatto diretto con la pipì o le feci, sciacquare una toilette senza chiudere il coperchio fa si che si diffondono agenti patogeni che potrebbero sopravvivere sulle superfici del bagno per mesi.

Hai toccato una superficie nel tuo bagno? Allora sappi che è arrivato il momento di lavarsi anche le mani.

Tieni a mente questi consigli quando ti lavi le mani

Usa molta acqua corrente, una buona quantità di sapone e strofina via.

O come dice il dottor Hirsch, “Lavati le mani come vuoi tu!” Assicurati di insaponarti le mani e di lavare la parte posteriore delle stesse, tra le dita e sotto le unghie, raccomanda il dott. Dean.

Non lesinare su quanto a lungo si insapona, neanche. Il CDC consiglia di strofinare le mani per almeno 20 secondi, circa il tempo necessario per cantare “Buon compleanno” due volte, dice il dott. Dean.

È meglio prevenire che curare quando si tratta di lavarsi le mani. Quindi prenditi il ​​tempo per disinfettare e così tu e quelli intorno a te sarete più sani grazie a questa sana abitudine, dice il dott. Hirsch.