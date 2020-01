Quali sono i benefici per la salute del cacao e del caffè?

I benefici del mix composto da caffè e cacao: scopriamoli insieme.

Sia il cacao che il caffè fanno capo a chicchi. I produttori macinano il caffè o le fave di cacao e gli appassionati di caffè macinano i chicchi di caffè per le bevande.

Le fave di cacao, una volta trasformate, costituiscono la base per caramelle al cioccolato e numerosi dessert.

I chicchi di caffè macinato producono caffè, caffè espresso, bevande da caffè gourmet e una varietà di dessert a base di caffè.

Sebbene sia le bevande al cacao che quelle al caffè possano essere ricche di calorie, ci sono benefici che si possono ottenere da entrambi gli alimenti.

Nutrienti del cacao

Il cacao possiede elevate quantità di antiossidanti, secondo una pubblicazione che annuncia i risultati degli studi del 2003 pubblicati nel “Journal of Agriculture and Food Chemistry” guidato dalla Cornell University.

Gli antiossidanti lavorano all’interno del tuo corpo per ridurre il rischio di malattie come il cancro e malattie cardiache potenzialmente fatali.

Una porzione di cacao può avere concentrazioni più elevate di flavonoidi rispetto al vino rosso o al tè verde.

Inoltre, 1/2 tazza di cacao in polvere non zuccherato secco ha 98 calorie, 8,4 grammi di proteine ​​e 5,9 grammi di grassi.

Oltre la metà del grasso in polvere di cacao proviene da grassi saturi meno sani. Se consumi 2.000 calorie al giorno, il grasso saturo di cacao fornisce l’1,5 percento del consumo di grassi saturi consentito, rendendolo una scelta accettabile.

Nutrienti del caffè

Il caffè contiene meno di 3 calorie per tazza, una traccia di proteine ​​e grassi, nessuna fibra alimentare e nessuno zucchero presente in natura, secondo l’USDA Nutrient Data Laboratory.

Una tazza di caffè standard contiene circa 95 milligrammi di caffeina.

Il caffè contiene pochi altri nutrienti; tuttavia, contiene piccole quantità di colina, alcune vitamine del gruppo B e potassio.

Gli aspetti positivi del caffè includono il suo contenuto antiossidante relativamente elevato, che riduce il rischio di sviluppare alcune malattie.

Vantaggi del cacao

Oltre ai benefici antiossidanti del cacao, mangiare cacao sotto forma di cioccolato fondente può essere benefico per il tuo cuore.

I flavanoli del cacao possono giovare alla salute cardiovascolare diminuendo la pressione sanguigna, come indicato in uno studio pubblicato nell’edizione di giugno 2008 del “Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition“.

Una meta-analisi, condotta da ricercatori del Dipartimento di Cardiologia presso un’università tedesca, ha scoperto che i partecipanti che consumavano cioccolato fondente ricco di flavanolo o bevande a base di cacao in polvere hanno sperimentato una lieve riduzione della pressione sanguigna.

Lo studio, pubblicato nel numero di gennaio 2010 dell’American Journal of Hypertension, non ha specificato una quantità giornaliera adeguata di cacao e gli effetti collaterali a lungo termine non sono chiari.

Benefici del caffè

Il caffè è la seconda bevanda più consumata dopo l’acqua, secondo un articolo del numero di aprile 2011 di “Critical Reviews in Food Science and Nutrition“.

Il caffè, a causa della sua “ricca fitochimica“, può ridurre il rischio di sviluppare diabete di tipo 2, alcuni tumori, malattie degenerative come l’Alzheimer o il Parkinson e può temporaneamente renderti più vigile.

Poiché il caffè è fondamentalmente una bevanda a zero calorie, puoi bere caffè nero e non zuccherato senza influire sul numero di calorie che consumi durante il giorno.

Per evitare qualsiasi nervosismo che potresti avvertire quando bevi caffè con caffeina, scegli di bere caffè decaffeinato.