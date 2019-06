Ti sei mai chiesto quanta caffeina è contenuta in una tazza di caffè?

Amanti del caffè, abbiamo alcune brutte notizie: nessuna tazza di caffè è uguale, pertanto anche le dosi di caffeina variano. A quanto pare, i milligrammi di caffeina per ogni grammo di caffè differiscono. Quanta caffeina è in una tazza di caffè?

Quanta caffeina c’è in una tazza di caffè?

La quantità di caffeina in una tazza di caffè dipende da alcuni fattori, tra cui la dimensione della macinatura, la temperatura dell’acqua, il tempo e lo stile di produzione, secondo Megan Meyer, direttore della comunicazione scientifica presso la Fondazione del Consiglio dell’Informazione Alimentare Internazionale.

I chicchi “biondi” contengono più caffeina di quelli scuri, questi ultimi, però, hanno un sapore più forte. P

Ecco quanta caffeina è in una tazza di caffè:

Caffè preparato: 70-200 mg (95 mg in media)

Caffè decaffeinato: 2-4 mg (3 mg in media)

Espresso: 47-75 mg (63 mg in media)

Istantaneo: 65-80 mg

Latte monodose: 47-75 mg

Quanta caffeina si trova nel caffè dalle catene?

Starbucks

Quanta caffeina c’è in una tazza di caffè da Starbucks? Una tazza di caffè prodotta dal marchio contiene 155 mg di caffeina in una tazza corta da otto once; 235mg in una tazza alta da 226 grammi; 310 mg in una grande tazza da 450 grammi e 410 mg in tazza da 566 grammi.

McDonald

Il caffè di McDonald potrebbe essere un’alternativa economica, ma quanta caffeina c’è davvero nel loro caffè?

Il marchio riferito non standardizza la quantità di caffeina nel proprio caffè. Le stime per la caffeina in una tazza di caffè prodotta dal brand col pagliaccio sono 109 mg in una piccola tazza da 340 once; 145mg in una tazza da 453 grammi e 180 mg in una tazza grande.

