TEST: qual è la forma delle mani? Rivela molto sulla tua personalità

Quale è la forma della tua mano? Scegli tra le quattro proposte e scopri quali sono le tue abilità

La chirognomia si occupa di analizzare la forma della mano e di fare luce sui tratti distintivi della personalità di ciascuno di noi.

In linea generale, si individuano 4 categorie che permettono di scoprire lati nascosti del nostro carattere. Sei curioso? Corri a leggere i risultati di questo test!

Test: Quale è la forma della tua mano?

Le caratteristiche delle mani simboleggiano i quattro elementi della natura, ovvero aria, acqua, fuoco e terra. Dunque, a seconda della forma delle mani o del palmo, è possibile individuare le abilità di ognuno di noi. Anche in questo caso si considera il linguaggio del corpo (come nel test proposto qui) per scoprire qualcosa di più su di noi. Di seguito, i profili corrispondenti:

Mani di terra

Se la forma delle tue mani corrisponde a quella di terra caratterizzate da palmi grandi, lunghi e spessi e da dita spesse, né lunghe né corte significa che sei una persona determinata e che non si illude mai. Non ti lasci condizionare da ciò che gli altri pensano di te e vai dritto per la tua strada. Insomma, sei una vera forza della natura.

Mani di fuoco

Se la forma delle tue mani corrispone a quella di fuoco, caratterizzate da un palmo lungo e dita corte, significa che sei una persona che mette tutta se stessa per raggiungere gli obiettivi prefissati. Non molli mai e anche quando si presenta un ostacolo sai perfettamente come superarlo a testa alta!

Mani d’aria

Se le tue mani sono caratterizzate da una forma lunga e stretta e da un palmo allungato; le dita sono sottili significa che sono a forma d’aria. Sei un persona sensibile e gentile: fai di tutto per strappare un sorriso alle persone che ami.

Mani d’acqua

Diversamente da quelle a forma d’aria, in questo caso sono un pò più lunghe. Questo significa che sei una persona estremamente emotiva ed empatica. Sai perfetamente come far sentire a loro agio le persone e sai dare sempre giusti consigli.

N.B.: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento.