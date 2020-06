TEST psicologico: come ti siedi? La posizione in cui metti le gambe svela particolari sfumature sulla tua personalità

TEST psicologico: come ti siedi? La posizione in cui metti le gambe...

Test personalità: come ti siedi? La risposta rivela aspetti interessanti sul nostro modo di essere

L’analisi del linguaggio del corpo consente di ricavare una serie di informazioni sul nostro modo di essere nella vita quotidiana. Questo perché, a differenza di quello verbale, è spontaneo e senza filtri. Tra i vari atteggiamenti da osservare vi è quello del modo in cui siamo soliti sederci. Sei curioso? Vai a leggere i risultati di questo semplice test!

Come ti siedi?

Gli esperti individuano ben cinque posizioni. Qual corrisponde alla tua? Di seguito, sono elencate le caratteriste di ciascuna delle posizioni:

Posizione A

Se sei solito sederti con le gambe disposte l’una a una certa distanza dall’altra con le punte dei piedi rivolte verso il centro, significa che sei una persona lunatica, creativa e hai sempre idee innovative. Ami sentirti libera e tuffarti sempre in nuove avventure perché queste costituiranno il tuo bagaglio di esperienze.

Posizione B

Se solitamente ti siedi con le gambe accavallate significa che sei una persona che non ama affatto litigare e cerchi sempre di fare la cosa giusta in ogni momenti. Spesso non ti lasci andare completamente perché temi il giudizio degli altri. Un consiglio? Sentiti libera di esprimere al meglio te stessa!

Posizione C

Se le tue gambe quando ti siedi formano una specie di “V” con i talloni che si sfiorano al centro e le punte dei piedi rivolte verso l’esterno, significa che sei una persona con un grande cuore. Non mentiresti mai alle persone a te care perché sai perfettamente come ci si sente quando qualcuno ti pugnala alle spalle. Sei un ottimo amico e sai sempre come dare giusti consigli.

Posizione D

Se ti siedi tenendo le gambe parallele l’una all’altra e ravvicinate significa che sei una persona intelligente e razionale. Ami stupire gli altri con le tue doti intellettive e ci riesci grazie alla tua sicurezza e le tue capacità che ti permettono di raggiungere brillantemente ogni obiettivo.

Posizione E

Se ti siedi tenendo le gambe un po’ inclinate da un solo lato significa che sei una persona con grande coraggio. Non ti tiri mai indietro e hai una grande forza di volontà che ti permettono di realizzare i tuoi sogni. Non mollare mai!

N.B.: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento.

Cosa ti rende speciale agli occhi degli altri? Scoprilo adesso: TEST personalità: come cammini? La tua andatura svela cosa trovano di speciale in te gli altri