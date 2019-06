Pupo svela la sua tendenza omosessuale ‘Una parte di me è gay’: il cantante attratto da uomini e donne

Enzo Ghignazzi, alias Pupo, in un’intervista si apre riguardo sua moglie e la sua compagna e parla anche di una sua tendenza omosessuale

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, non ha remore e, in un’intervista concessa a Rolling Stones, racconta senza freni di vita privata e professionale. Parecchio legato sentimentalmente a due donne, confida:

“In passato ho avuto attacchi personali anche dalla Chiesa e dal Vaticano, attraverso i loro mezzi comunicazione. Questo problema non lo avverto perché sono ateo”.

Enzo non vuole essere giudicato né dalla chiesa né dai politici

Il cantante prosegue difendendo la sua scelta di vita alquanto singolare e fortemente criticata anche da alcuni dei suoi numerosissimi fan. Il cantante, in effetti, non si è mai nascosto e questo comunque gli fa onore:

″… Che questa gente o una certa politica critichino la mia scelta non me ne frega un c***o […]”

Pupo dice che sa quanto lui, sua moglie e la sua compagna abbiano sofferto per difendere questa scelta. Hanno scelto una strada per non distruggere, ma per creare. Lui è convinto che non sia sbagliato e dice di non condividere la stessa casa, di non fare l’amore insieme. Vivono in luoghi diversi e si incontrano, senza ostentazioni, quando deve stare con la sua compagna o con sua moglie. Ghinazzi ha poi svelato di essere aperto rispetto al tema sessualità.

Enzo non esclude che una parte di lui possa essere omosessuale

Secondo molti esperti, in noi esistono due facce: quella improntata al sesso opposto e quella improntata allo stesso sesso. Mentre nella gran parte dei casi l’una prevale sull’altra, per Pupo le due metà si sono equivalse nel corso della vita:

“Ho un dialogo e un’apertura. Non ho manco mai escluso che una parte di di me fosse tendenzialmente gay. Sono sessualmente libero, ma ha prevalso la parte etero. Per me non è proprio un problema”.

Aprendosi poi su una delle sue canzoni più celebri – “Gelato al cioccolato” – Pupo ripercorre le fasi della nascita del brano, scritto da Cristiano Malgioglio.

“Malgioglio, nelle sue meravigliose e simpatiche sceneggiate, dice che ho raccontato delle grandi cazzate, che non è vero che ha scritto il testo dopo essere andato in vacanza in Tunisia e in Marocco […] Per questo brano prende diritti Siae che sono il triplo di quelli delle canzoni di Mina e della Vanoni che, onestamente, oggi credo non se le defechi più nessuno”.

Insomma, l’importante, per Pupo, è stare bene ed essere felice. Il resto non conta.