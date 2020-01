Chi sono le due mogli di Pupo, le due partner di vita che stanno accompagnando il cantante Enzo Ghinazzi, accettando la sua bigamia

Scopriamo tutti i segreti di Anna Ghinazzi e di Patricia Abati, rispettivamente moglie e amante del noto cantante e nuovo opinionista del Grande Fratello Vip 4, Pupo.

La bigamia di Pupo

In queste settimane si sta parlando molto del noto cantante Pupo (Enzo Ghinazzi). Lo si sta facendo non solo per la sua nuova attività, che lo vedrà impegnato dall’8 gennaio 2020 come opinionista al Grande Fratello Vip 4, ma anche per la sua mai nascosta bigamia.

Il cantante ha, infatti, una moglie, Anna Ghinazzi, e un’amante, Patricia Abati. La bigamia avviene alla luce del sole ed è stata accettata da entrambe le sue partner.

Chi è la moglie Anna Ghinazzi

Anna è legalmente la moglie di Enzo Ghinazzi. I due si sono sposati nel 1975, quando lui aveva soltanto 20 anni e anche lei era molto giovane. La coppia ha due figlie, Ilaria e Clara. Il cantante ha anche una terza figlia, Valentina, nata da una relazione extraconiugale.

Oggi, Anna vive assieme alla sua famiglia nel paese d’origine, ovvero Ponticino, in provincia di Arezzo.

Chi è l’amante Patricia Abati

Patricia Abati è il secondo grande amore di Enzo Ghinazzi. Quando incontra la donna, il cantante è già sposato con Anna Ghinazzi. L’incontro tra i due avviene alla fine degli anni ’80, quando Pupo e la moglie rischiano una separazione. Patricia è però sposata e per questo decide, in un primo momento, di diventare semplicemente la manager dell’artista.

Poco dopo i due si danno a una relazione clandestina che dura per anni, fino a quando non decidono di uscire allo scoperto. Oggi la relazione tra Patricia Abati e Pupo è ampiamente accettata dalla moglie, che ha messo da parte le sue gelosie.