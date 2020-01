Grande Fratello Vip 4, tutte le novità: dal televoto alla “vita anni ottanta”

Grande Fratello Vip torna l’8 gennaio 2020 su Canale 5 con una quarta edizione del reality show ricca di novità importanti che terranno gli spettatori incollati allo schermo

Scopriamo cosa accadrà nella quarta edizione del Grande Fratello Vip, quali saranno le novità introdotte dagli autori e che stupiranno i fan del programma.

Il televoto di apertura

La prima novità trapelata caratterizzerà già i primi minuti del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Si tratta di un nuovo televoto di apertura, che coinvolgerà automaticamente, sin dalla prima puntata, i quattro concorrenti provenienti dalle scorse edizioni del Grande Fratello nip: Sergio Volpini, Salvo Veneziano, Pasquale Laricchia e Patrick Pugliese.

A differenza di alcuni rumors che circolavano sul web, infatti, la verità è che non tutti e 4 gli ex gieffini riusciranno a varcare la soglia della casa più spiata dagli italiani.

I 4 andranno immediatamente al ballottaggio e solo 2 di loro potranno proseguire il gioco e rimanere in gara. Fino alla fine del televoto, i quattro ex probabilmente verranno sistemati in una situata nei dintorni della casa.

L’esito del ballottaggio dovrebbe essere comunicato nel corso del secondo appuntamento con il reality, che andrà in onda soltanto due giorni dopo, venerdì 10 gennaio.

Due importanti novità

La prima novità è che, per i più nostalgici, tornerà il tugurio, che in passato si è rivelato uno dei luoghi più amati e odiati del reality show di Canale 5. Il tugurio ospiterà ancora una volta coloro che si ritroveranno in svantaggio all’interno del gioco.

La seconda novità sembra prendere spunto da Il Collegio, il noto programma di Rai 2, che negli ultimi anni è riuscito a diventare un vero e proprio fenomeno mediatico, soprattutto tra i giovani.

Il Grande Fratello Vip sembra aver deciso, infatti, di creare una stanza in stile anni ’80, dove i concorrenti dovranno comportarsi e agire come se si trovassero davvero in quell’epoca.