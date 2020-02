Pulire il guardaroba: i trucchi per averlo sempre fresco e profumato

Pulire il guardaroba una volta al mese lo rende sempre fresco e profumato, oltre a migliorare il nostro umore. Ecco qualche trucco per semplificare questa operazione.

La tendenza che abbiamo nella nostra vita quotidiana è quella di pulire l’armadio solo quando è il momento del cambio di stagione. Il guardaroba invece, dicono gli esperti, andrebbe rinfrescato almeno una volta al mese, in modo che sia sempre profumato e splendente. Inoltre, pulire può essere una buona occasione per liberarvi di capi che non vi piacciono più, che non usate o non vi entrano: anche questo è un modo di rinfrescare, e di fare spazio magari a cose nuove che vi soddisfino di più.

Come pulire il guardaroba in modo veloce, efficace e che duri a lungo?

Iniziate svuotando completamente il guardaroba, cassetti compresi, così che le superfici siano libere per la pulizia. Evitate i prodotti chimici, e preferite invece miscele naturali meno aggressive, come ad esempio l’aceto bianco, ideale per tenere lontani piccoli parassiti, un mix di acqua alle rose e bicarbonato, se volete disinfettare a fondo, o una soluzione composta da 20 ml di acqua calda, due cucchiai di sapone Marsiglia e 5 gocce di olio essenziale, uno sgrassante incredibile.

A questo punto prendetevi il tempo giusto per far asciugare bene il tutto e rimettete i capi al loro posto.

Una volta terminato l’interno, è ora di dedicarsi all’esterno dell’armadio: invece di un panno di stoffa, preferite usarne uno inumidito sempre con la miscela di acqua e Marsiglia, lavate più volte e poi asciugate bene con un altro panno morbido e asciutto.

Se avete un’anta laccata, invece, usate solo acqua calda e un panno in microfibra ben strizzato: la superficie rimarrà lucida e libera dai graffi.

È molto importante anche trovare un metodo naturale che tenga lontano il fastidioso problema delle tarme. Un modo simpatico e molto profumato è quello di usare la buccia di un limone o di un’arancia, unirla in una ciotola a dei chiodi di garofano e far essiccare tutto all’aria. Una volta asciutti, inserite almeno una buccia e 4 chiodi in un sacchetto di garza, chiudete con un nastrino e appendetelo alle grucce, nei cassetti o sui ripiani.

Qualche altra dritta per tenere il guardaroba sempre ordinato

Consigliamo anche di tenere l’armadio più in ordine possibile, perché così anche la pulizia sarà più rapida: scegliete tutte le grucce della stessa dimensione e tipologia, dividete gli abiti per categoria e raccogliete gli abiti meno indossati in una scatola per abbigliamento, in modo da averli riposti tutti insieme in modo ordinato.