I rimedi naturali per avere un bucato morbido e profumato senza prodotti chimici

La maggior parte dei tradizionali ammorbidenti non sono solo tossici, ma rivestono anche le fibre rendendo più difficili da pulire vestiti e asciugamani perché si accumulano con l’ammorbidente. Ecco qualche alternativa naturale per un bucato morbido e profumato.

Bucato profumato naturalmente: si può?

Se adori avere un bucato pulito, probabilmente non vorresti passare a qualcosa di naturale se non è profumato. Di seguito, vi mostriamo 4 alternative naturali che non sono solo economiche, ma anche naturali, non tossiche e funzionano, da sole o combinate.

Aceto per ammorbidire i panni

Basta aggiungere 1/4 di tazza di aceto bianco al dispenser per ammorbidente o una di quelle sfere per ammorbidenti. Ottimo per lenzuola e asciugamani: renderà gli asciugamani inaspettatamente morbidi e soffici.

Se hai bisogno di un po’ di profumo, sentiti libero di aggiungere 20-30 gocce del tuo olio essenziale preferito a circa 450 ml di aceto.

Agitare prima di ogni utilizzo perché gli olii si separino dall’aceto ed evitare che si depositino sul bucato.

Palline asciuganti di lana con funzione antibatterica

Esse riducono l’elettricità statica e possono leggermente profumare se si utilizzano oli essenziali.

La lana è naturalmente antibatterica. Collocare 3 palline per asciugatrice di lana in ciascun carico di biancheria. Le sfere per l’asciugatura di lana durano fino a 1.000 utilizzi, un’alterntiva economica all’asciugatrice. Metti un paio di gocce di olio essenziale su ogni palla se desideri un po’ di profumo.

Bicarbonato di sodio per regolare il pH dell’acqua

Aggiungi circa 1/2 tazza di bicarbonato di sodio al lavabo mentre si riempie di acqua e lascia che si dissolva prima di aggiungere i vestiti.

Il bicarbonato di sodio aiuta, non solo ad ammorbidire i vestiti, ma regola anche il livello di pH dell’acqua di lavaggio. È anche molto efficace nel ridurre gli odori nel bucato.

Panni per asciugatrice fatti in casa

Prendi un piccolo pezzo di stoffa di cotone (camicia tagliata, strofinaccio, ecc.) e immergilo in acqua e strizzalo in modo che diventi umido.

Aggiungi circa 5 gocce del tuo olio essenziale preferito su tutto il tessuto e riponilo nell’asciugatrice con i tuoi vestiti. Funziona meglio se è fatto negli ultimi 10 minuti di asciugatura. Quando togli i vestiti, avranno un profumo gradevole e leggero.