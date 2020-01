Propoli: ecco tutti i benefici per la salute di questo prezioso regalo che ci fanno le api.

Scopriamo insieme cos’è la propoli e quali sono tutti i benefici che ha sulla nostra salute.

Cos’è la propoli?

Si tratta di una sostanza appiccicosa prodotta dalle api che è meglio conosciuta come “colla d’api”.

Il processo inizia quando un’ape esperta nella produzione di tale sostanza raccoglie resina dagli alberi sempreverdi che producono coni o dai germogli degli alberi.

L’ape raccoglierà questa linfa appiccicosa quando il tempo giusto la renderà flessibile e morbida.

Dopo averne raccolta abbastanza, l’ape la fonde la resina con scaglie di cera che immagazzina nella ghiandola dell’addome.

Dopo che l’ape l’ha modellata in una palla, la infila nel cestino del polline che è attaccato alla sua gamba.

L’ape continuerà fino a quando il cestino non sarà pieno, quindi lo riporterà all’alveare. A questo punto, la propoli viene scaricata e utilizzata per riparare i buchi nell’alveare.

Le api la usano anche come barriera antisettica che copre gli invasori con la sostanza appiccicosa per prevenire la contaminazione da alveare.

Antisettico naturale

Gli umani lo hanno usato come antisettico sin dai tempi dell’antico Egitto.

L’applicazione della propoli alle ferite ha migliorato notevolmente la guarigione e nel corso dei secoli, questa sostanza ha dimostrato di avere anche altre proprietà curative.

Negli ultimi decenni, gli operatori sanitari hanno trovato usi ancora più positivi di questo ingrediente come integratore naturale.

Pare, inotre, che aumenti gli effetti di altri antibiotici come la penicillina e può anche rafforzare il sistema immunitario.

Sono attualmente in corso studi per vedere se la propoli può diventare un trattamento efficace per la prevenzione di alcuni tipi di cancro.

La propoli contiene potenti antiossidanti

Per quanto riguarda gli integratori, a cosa serve esattamente? Alcune persone la assumono semplicemente come integratore alimentare in forma di capsule per gli ingredienti sani che contiene.

È ricca di aminoacidi, bioflavonoidi, minerali e vitamine. I bioflavonoidi sono un potente antiossidante con grandi benefici per la salute del sistema immunitario e aiutano a combattere i radicali liberi che danneggiano i globuli rossi sani.

Le proprietà contenute nella propoli promuovono anche una migliore circolazione. Alcuni utenti si sono meravigliati della maggiore vitalità generata dall’assunzione di questo integratore. La propoli è stata anche conosciuta per aiutare a far crescere i capelli e le unghie più belli.

Proprietà antinfiammatorie

Nella medicina naturale, la propoli viene utilizzata per alleviare i sintomi delle infiammazioni.

Viene anche usata come un modo per trattare le ferite superficiali come ustioni di terzo grado, scottature e ulcere della pelle.

I professionisti la usano anche per le persone che hanno cataratta e malattie virali. Nell’industria della medicina naturale, la propoli è chiamata il grande guaritore.

La propoli può essere trovata in molte forme

Le losanghe di propoli sono usate come rimedio per il mal di gola a causa delle proprietà antimicrobiche contenute nella propoli.

Ha anche forti proprietà antifungine. Funziona come trattamento per qualsiasi tipo di bocca, gola o problemi dentali come la placca, le afte e per la prevenzione delle malattie orali.

Alcuni operatori sanitari ritengono inoltre che la propoli possa essere efficace contro i tumori orali. Utilizzato un risciacquo orale, può ridurre l’infiammazione e l’irritazione nei tessuti delle gengive, delle labbra e della gola.

La propoli è disponibile anche in capsule, come unguento e anche come risciacquo o liquido topico.

Come risciacquo ha la capacità di rigenerare la polpa dentale, rendendola ideale per la prevenzione della carie. Il formato in crema ha numerosi usi nel trattamento di imperfezioni, acne e psoriasi. Come trattamento per l’acne, la propoli ha eccellenti capacità di guarigione.

Il formato in crema viene anche utilizzato per alleviare il disagio causato da focolai di herpes e dolore ridimensionante dell’eczema. Le creme sono versatili e possono essere combinate con altri ingredienti naturali come l’aloe per aumentare gli effetti lenitivi della pelle.