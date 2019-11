Hai la tosse? Ecco come alleviare il mal di gola col cibo

Non puoi parlare, è difficile deglutire e hai quella sensazione di malessere in gola. Scusa se te lo sono rotto, ma ti sei preso un mal di gola.

Potrebbe non essere un vero e proprio raffreddore, ma il dolore alla gola è sufficiente per lasciarti fuori fase per almeno alcuni giorni e ottenere un sollievo sembra quasi impossibile.

Un mal di gola, noto anche come faringite, è un’infiammazione della faringe (la parte posteriore della gola tra le tonsille e la casella vocale) e può essere causata da molte cose, tra cui virus, lievito e batteri.

Invece di correre in farmacia per comprare lo sciroppo, tuttavia, ci sono molti cibi e bevande nel tuo frigorifero e dispensa che possono aiutare a lenire questo insopportabile fastidio.

Ma cosa dovresti cercare: qualcosa di caldo o freddo?

Secondo il dietista registrato Andy De Santis, entrambi funzionano bene, dipende solo dalla persona, ma bere molti liquidi è la chiave.

“Bere molti liquidi è una strategia saggia quando si tratta di mal di gola in quanto mantenere la gola umida può aiutare dare conforto, dice. “Ti aiuterà anche a mantenerti idratato, il che è una considerazione importante, soprattutto quando sei malato”.

Mangia cibi morbidi e assicurati che abbiano una consistenza facile da deglutire, aggiunge la dietista Nicole Osinga.

Alcuni possono trovare sollievo in ingredienti come miele, limone, zenzero, curcuma e salvia, ma De Santis afferma che non ci sono prove sufficienti per suggerire che siano così efficaci.

“Alcune persone possono ottenere sollievo da questi ingredienti“, afferma. “La cosa positiva è che sono tutti sicuri da usare, quindi anche se non funzionano, non è poi un grosso problema“.

Per una migliore possibilità di sollievo, prova il tè per un’opzione calda o ghiaccioli se preferisci il freddo.

Germe di grano e semi di zucca possono anche aiutare a dare sollievo poiché sono ricchi di zinco, che aiuta con la crescita cellulare e il sistema immunitario.

I cibi e le bevande da evitare

Evita cose come alcol, caffeina, cibi molto piccanti e cibi acidi (come pomodori e agrumi). Sono tutti potenziali irritanti che dovrebbero essere temporaneamente evitati quando si ha a che fare con un mal di gola, dice De Santis.

Inoltre, evita i cracker, il pane croccante e altri snack asciutti fino a quando la gola non starà meglio.

Inoltre, fa attenzione ai rimedi a base di erbe, aggiunge De Santis, poiché in alcuni casi possono interferire con i farmaci.

Se il mal di gola è grave e persiste per più di una settimana, De Santis dice che è meglio consultare il medico.