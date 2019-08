Kate Middleton, il figlio George preso in giro: ‘Sembra una femminuccia’

Il figlio del Principe William e della moglie Kate Middleton, il Principino George è molto amato dai sudditi ma è stato deriso pubblicamente: l’assurdo motivo

Il simpaticissimo figlio del Principe William e di Kate Middleton, George, è uno dei bimbi più amati del Regno unito. Biondo come il papà, ha fatto breccia in molti cuori grazie alle sue espressioni sempre esilaranti che mostra anche durante gli eventi ufficiali.

Kate Middleton, il figlio George deriso nei programmi televisivi

In queste ultime ore Kate Middleton e suo marito il principe William hanno annunciato che il loro primogenito George, a partire dal prossimo anno scolastico, inizierà a frequentare lezioni di danza classica e balletto. Questa notizia non è passata inosservata tanto da essere trattata da tantissimi programmi televisivi internazionali.

Uno in particolar modo ha sconvolto il mondo della danza e non solo, si tratta del programma Good Morning America dove la conduttrice, Lara Spencer, nel commentare la notizia è scoppiata in una sonora risata. A quanto pare per la conduttrice, ed anche per alcuni suoi ospiti presenti nello studio televisivo, è fonte di imbarazzo che il principe George frequenti uno sport ritenuto erroneamente unicamente femminile.

Roberto Bolle in difesa del Principino George

Questo episodio sicuramente maleducato e poco professionale ha urtato la sensibilità di tanti professionisti nel settore della danza. Roberto Bolle, primo ballerino al mondo a essere contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York, non poteva di certo lasciar correre il gesto della conduttrice contro il figlio di Kate Middleton.

Sul suo profilo Instagram ha dunque condiviso lo stralcio della trasmissione e l’ha bacchettata sottolineando che non è facile per un uomo entrare e intraprendere una carriera nel mondo della danza, senza essere bersaglio di commenti inopportuni. Dopo questo post Lara Spencer è corsa ai ripari con le seguenti parole:

Mi scuso sinceramente per un commento insensibile che ho fatto ieri nelle notizie pop. Dal balletto a tutto ciò che uno desidera fare ed esplorare nella vita, io dico ‘Vai e prova!’.

Ha poi aggiunto:

Credo pienamente che dovremmo essere tutti liberi di perseguire le nostre passioni. Vai a scalare la tua montagna e adora ogni minuto.

La conduttrice, con queste parole, sembra essersi realmente pentita dell’atteggiamento poco professionale e offensivo avuto durante lo show televisivo.