Kate Middleton, il corpo della figlia troppo freddo: paura per la piccola Charlotte

Kate Middleton, moglie del Principe William d’Inghilterra, a poche ore dal parto manifestò paura per il corpicino della piccola Charlotte. Ecco perchè

piccola Charlotte, figlia del principe William e della Duchessa di Cambridge Kate Middleton: estremamente birichina, sempre ribelle ed esagerata in ogni sua manifestazione giocosa. Conosciamo bene il carattere della, figlia del: estremamente birichina, sempre ribelle ed esagerata in ogni sua manifestazione giocosa.

La Duchessa, attualmente, appare particolarmente in sintonia con i suoi bambini e non sembra, almeno a prima impressione, eccessivamente ansiosa, contrariamente a quattro anni fa, quando Charlotte, venuta al mondo e tanto attesa, uscì avvolta dalle sue braccia e quelle di papà William per “presentarsi” ufficialmente a tutti.

A pochissimo dal suo secondo parto, Kate Middleton non riuscii a trattenere una tremenda paura per la neonata “royal” Charlotte

Tuttavia, in pochi sanno che quei momenti furono terribili per Kate Middleton. Stando ad un rapporto del Daily Telegraph del 2015, quando milioni di persone videro la piccola principessina per la prima volta, la duchessa di Cambridge diede adito a tutti i suoi timori più reconditi e, in particolar modo, manifestò al suo “marito reale” la paura che la bellissima Charlotte fosse “fredda”.

Questo, nonostante il principe William le dicesse in maniera particolarmente rassicurante:

“No, sta bene, sta bene”.

Quelle parole non furono particolarmente d’aiuto a Kate, che, per sicurezza e sua tranquillità personale, decise di “portarla nuovamente dentro”.

I più curiosi riuscirono anche a scorgere il piccolo George

Charlotte non era l’unica pargola reale che i giornalisti ebbero l’occasione di vedere quel giorno, considerando che il principe William aveva precedentemente portato George all’ospedale per incontrare la sua sorellina per la prima volta. E dunque Kate, a poche ore dal parto, dovette preoccuparsi di non far finire nelle grinfie dei curiosi due dei suoi figli.

Insomma, possiamo dire che non fu un giorno dei più idilliaci per l la povera Kate Middleton, che, tuttavia, oggi risulta essere molto meno apprensiva con i suoi piccoli.