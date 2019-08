Principe William “Ho visto la morte in faccia”: la rivelazione scioccante dietro il grande dolore

Il Principe William racconta il suo dolore e quella volta che la morte ha bussato alla sua porta, facendogli conoscere una realtà bruttissima

Principe William, erede al trono e padre devoto dei suoi tre figli racconta del suo dolore ancora prima che tutta la sua vita cambiasse. Che cosa è accaduto?

Il grande dolore dell’erede al trono

Non deve essere facile nascere come erede al trono e sopportare tutte le rigide regole che la Corona impone continuamente. Una famiglia felice sino a quando lo scandalo non ha preso possesso della sua vita – e quella di Harry – trascinandolo in un vortice più grande di lui.

Poi la morte della mamma Lady Diana, arrivata in un momento inaspettato durante l’adolescenza: quel dolore che ancora oggi lui e suo fratello non riescono a gestire tanto da aver raccontato più volte tutti i problemi che hanno dovuto affrontare in quel periodo e non solo.

William racconta però anche un altro anneddoto molto duro della sua vita, che in parte è riuscito anche ad aiutarlo.

Quando William ha visto la morte in faccia

L’erede al Trono ha deciso di parlare davanti ad alcuni nomi illustri dello sport calcistico, raccontando alcuni particolari toccanti. La trasmissione della Bbc dal titolo “A Royal Team Talk: Tackling Mental Health” raccontata anche dai media inglesi come Express, ha fatto emergere un lato del fratello di Harry che non tutti conoscono:

“ho visto la morte in faccia”

Riferendosi a quando ha prestato servizio sull’eliambulanza della East Anglian per aiutare tutte le persone, ma di come anche abbia trovato tutto questo molto difficile da affrontare: