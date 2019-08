Lady Diana, non aveva mai litigato con il Principe William in maniera così furiosa: lo sfogo imperdonabile prima della tragica morte

La storia d’amore tra Carlo e Lady Diana ha fatto sognare milioni pi persone, fino al triste epilogo nel ’96. Ecco come William gestì la separazione dei genitori e la lite che ebbe con la madre.

Il divorzio dei Lady Diana ed il Principe Carlo

I duo si conobbero quando Diana era molto giovane e, si sposarono poco dopo. Il matrimonio si svolse sotto l’occhio attento dei media che, hanno immortalato ogni dettaglio della cerimonia.

La loro storia fin da subito appassionò moltissime persone e, Diana divenne ben presto uno dei membri della famiglia Reale più amata di sempre.

Diana, passò alla storia come Principessa del popolo, per via della sua dedizione nell’aiutare le persone meno fortunate e non solo. Si recava spesso infatti, negli ospedali e si impegnava attivamente per la comunità.

Tuttavia, la sua relazione con il Principe Carlo non fu affatto serena, e lasciò Diana con un enorme ferita. La Spencer infatti scopri che il marito anche durante il loro matrimonio continuava a vedere Camilla Parker. Fu uno dei motivi per il quale i due divorziarono e. Diana raccontò anche pubblicamente questa cosa.

Il rapporto con William e la lite che ebbe con Lady Diana

Dopo il divorzio le cose non andarono molto bene con il Principe William, che non ha mai accettato del tutto la separazione dei suoi genitori.

In realtà dopo il divorzio la Principessa, provò a ”portare” il figlio dalla sua parte, ma un gesto di Diana, fece infuriare William.

Il primogenito di Carlo infatti, rimase scioccato quando nel ’95, Diana raccontò in televisione tutti i dettagli del tradimento del padre durante il loro matrimonio con Camilla Parker Bowles.

Quella rivelazione colpì tantissimo William, che se la prese con Diana per aver reso noti i particolari della loro storia.