Principe William, svelato il clamoroso patto segreto: stretto prima del matrimonio

Il Principe William nasconde un segreto? Forse più di uno e il patto prima del matrimonio è uno di quelli. Che cosa ci siamo persi?

Il Principe William, marito e padre amorevole, nasconde un segreto che si porta a prima del matrimonio – con un patto della quale nessuno fosse a conoscenza.

William, da Principe a promesso Re

Ricordiamo tutti quel bellissimo ragazzino sorridente e gentile, che ad un certo punto si è ritrovato a dover affrontare una situazione più grande di lui: la morte di Lady Diana.

Gli anni sono poi passati ma il fratello di Harry non ha mai avuto un cedimento e si è sempre comportato in maniera esemplare. Amato e desiderato da tutte come nelle favole, solo Kate Middleton è riuscita a far breccia nel suo cuore e condividere con lui questa vita reale insieme ai loro tre figli.

Tantissimi i gossip di un possibile tradimento, ma lei non si scompone – non ci crede e continua la sua vita a testa alta. Eppure c’è un patto, segreto, che aleggia tra le stanze del Castello e ci porta a prima del loro matrimonio.

Il patto segreto prima del matrimonio con Kate Middleton

Lo racconta Mariclare ed è proprio una esperta reale a farci sapere dell’esistenza di un patto segreto tra Kate e suo marito, ancora prima del matrimonio.

Ricorderete bene la pausa di riflessione dei due ragazzi:

“lei voleva più sicurezza ma lui non era pronto a qualcosa di serio”

Ma quando lei diede lo stop lui la portò all’Isola di Deroches per parlare dei loro progetti futuri e strinsero un patto:

“si sarebbero sposati come da lei desiderato”

Un patto sigillato nel 2007 che però ha dovuto attendere il 2011 per realizzarsi. Perché? La proprosta di fidanzamento arrivò nel 2010 proprio perchè lui non era pronto ed aveva chiesto tempo alla sua futura moglie: