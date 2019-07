Principe William, la delusione della Regina Elisabetta: “Non voglio farlo”

Il principe William ha deluso la Regina Elisabetta? Lui non vuole fare una cosa molto importante e lei non si vuole arrendere!

La Regina Elisabetta tiene moltissimo ai suoi nipoti e per questo motivo cerca di trasmettere loro l’amore per il Regno, ma il Principe William non sembra essere dello stesso avviso.

Il rapporto tra Harry e William

Un bellissimo rapporto che sin da piccoli si è sviluppato intorno alla grande allegria di Lady Diana, pazza per i suoi figli destinati ad un importante futuro.

I due principi sono sempre andati d’accordo, seppur differenti totalmente l’uno dell’altro sino a quando a corte non è arrivata Meghan. Abbiamo descritto in questo nostro articolo di come la Regina si sia intristita per il brutto rapporto che oggi hanno i due fratelli – oramai cresciuti e proiettati verso la propria famiglia – ma c’è anche un’altra cosa che William non vorrebbe fare e che scuote tutto il Regno.

William “Non vuole farlo” e delude la Regina Elisabetta

Il popolo inglese, e non solo, non vede l’ora di veder salire sul trono William e Kate storcendo il naso su Carlo e Camilla. Quello che in pochi sanno, come si evince da Express.co.uk, è il desiderio di William totalmente differente dalle aspettative.

Lady Diana ha sempre pensato, infatti, che Harry sarebbe stato molto meglio come Re visto il suo carattere scaltro e divertente mentre William avrebbe forse somatizzato tutto quanto. Infatti, William non vorrebbe assolutamente diventare Re tanto da deludere la nonna che ripone in lui grandi aspettative.

La sovrana ha preparato il nipote negli anni e sa quali siano i suoi lati positivi, ma nonostante tutto sembra proprio che lui voglia vivere una vita normale come un uomo normale.

Ci dispiace caro William, ma crediamo non sia proprio possibile!