Principe William, il gesto di Lady Diana che non ha ‘mai perdonato’: “Lo ha denigrato”

Sono passati tanti anni dalla morte di Lady Diana, ma c’è un episodio che il Principe William sembra non aver perdonato ai tempi: che cosa è accaduto?

Nonostante la mancanza della madre sia una cosa molto triste, c’è un episodio che ai tempi il Principe William non era proprio riuscito a perdonare. Ma perché?

Il rapporto tra William e Harry

Due fratelli uniti da un unico destino, non solo quello terribile legato alla perdita della propria madre ma anche il fatto di dover sottostare al volere della Famiglia Reale.

Non deve essere stato facile per due ragazzini ritrovarsi senza madre, con un padre innamorato di un’altra donna e crescere con una nonna che in realtà e la Regina del Regno Unito. William da sempre più ponderato e serio, mentre Harry più lunatico e festaiolo: i due sin da piccoli si sono protetti l’uno con l’altro, nonostante ora non sembra corra più buon sangue.

Tra i tanti fatti che sono accaduti all’interno della casa reale, viene raccontato un episodio che avrebbe scosso notevolmente il Principe William e la sua vita.

Il gesto di Lady Diana che ha scosso il Principe William

Come raccontano i media inglesi – come Daily Mail – riportando le parole scritte all’interno delle biografie reali, ci sarebbe un episodio che avrebbe scosso il Principe William tanto da non perdonarlo – ai tempi – a sua madre Lady Diana.

In pochi forse sanno che il Principe Carlo – quando è nato William – ha sempre fatto in modo di non rivelargli che un giorno sarebbe diventato Re. In effetti, voleva solo che suo figlio crescesse tranquillo senza obblighi o pressioni. Si racconta però che Lady Diana un giorno ha commesso un passo falso, che ha cambiato il corso degli eventi.

Dopo una grande litigata con il marito, Diana si è recata dal primogento urlando:

“Tu sarai un re migliore di tuo padre”

Come si evince, lei in effetti per denigrare il marito voleva fare un complimento a William: ma sembra che questa scoperta e questa frase abbia scosso notevolmente il futuro Re.

Solo Harry riusciva a calmarlo nei momenti di crisi, sapendo che il suo destino oramai fosse scritto.