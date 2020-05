‘Un gesto ripugnante’ Il Principe William offende il padre: l’umiliazione davanti alla famiglia di Kate

Il Principe Carlo, sempre più infastidito dall’atteggiamento del figlio: un gesto, quello del Principe William difficile da perdonare

La famiglia che il Principe William ha creato assieme alla consorte Kate è sicuramente una tra le più affiatate della nobiltà reale d’Inghilterra, con i piccoli George, Charlotte e Louis che crescono a vista d’occhio.

William ha instaurato un buon rapporto di complicità anche con i parenti della moglie e in particolare con il padre di quest’ultima, che sembrerebbe stimare moltissimo il genero.

Proprio su questo rapporto, scrivendo per Vanity Fair nell’aprile del 2011, si è focalizzato l’autore reale Katie Nicholl, che ha approfondito alcune dinamiche e alcuni aspetti che, per alcuni, potrebbero apparire controversi.

Il Principe William: gesto offensivo contro il padre

Non c’è mai stato un rapporto fatti di grandi slanci di affetto tra il Principe William e Il Principe Carlo, ma pare che dopo il matrimonio con Kate le cose si siano complicate ulteriormente.

A tal proposito, arriva un articolo di Express UK, che rivela alcuni dettagli sulla relazione tra William e il padre di Kate, Michael, rapporto che, per certi versi, avrebbe procurato del fastidio al Principe Carlo.

Anche la madre di Kate Middleton, Carol, avrebbe a cuore William, nonostante alcune riserve nutrite nei suoi confronti durante il periodo di frequentazione con la figlia.

Scrivendo per il Daily Mail nel 2009, Nicholl aveva anche rivelato come una fonte vicina alla famiglia Middleton sostenesse che Carole fosse preoccupata che la vita di Kate fosse arrivata a un “punto morto”. Per fortuna, dato il rapporto attuale della coppia, si può dire che quelle della famiglia della Duchessa fossero paura del tutto infondate.

La relazione con il padre di Kate

Sempre secondo il magazine, William amerebbe trascorrere intere giornate in compagnia della famiglia di Kate, con la quale sarebbe partito anche per diverse vacanze. In particolare, il Principe si divertirebbe a scherzare con Michael, il papà di Kate, imitando ad esempio le voci degli steward delle compagnie aeree, e lo chiamerebbe con il diminutivo di “Mike” o addirittura di “papà”.

Sarebbe proprio quest’ultima apposizione a infastidire il Principe Carlo, che non condividerebbe la scelta semantica del figlio. In effetti, da padre, non è bello sentirsi ‘secondi’. Ma William di certo non aveva alcuna intenzione di offendere il suo adorato padre.

Un gesto leggero che ha scatenato però un pericoloso fastidio in Carlo. Questo potrebbe incrinare i rapporti con la deliziosa famiglia di Kate? Speriamo che William sappia farsi perdonare dal suo adorato padre che, nonostante le liti controverse in famiglia, ha dimostrato di tenere ai suoi figli più di ogni altra cosa.