Principe William “Non può farlo con la moglie” : svelate le regole reali imperative

La tradizione per il Principe William significa negazioni e regole da seguire, anche quando si tratta di cose piacevoli da fare con la moglie. Che cosa gli è stato negato?

Il Principe William e Kate Middleton sono una coppia straordinaria, non tutti sanno che far parte della stirpe reale significa dover rinunciare ad alcune cose che per una coppia sono normali.

Il matrimonio di William e Kate

Chi non ama questa coppia reale che sembra uscita da una favola? Tutti vorrebbero loro come prossimi sovrani, ma quello che quasi nessuno conosce sono le regole alla quale devono sottostare continuamente – che potrebbero anche incrinare il loro rapporto sentimentale.

Kate lo sapeva bene chi avrebbe sposato, ma forse pensavano di poter avere molta più manovra decisionale. Non si tratta solo di non potersi baciare o abbracciare in pubblico – ma qualcosa di molto più importante.

Le regole reali di coppia

Non ci sono dubbi, per seguire tutte le regole del protocollo reale bisogna essere veramente bravi. Una delle cose alla quale William deve rinunciare di fare con la moglie – come raccontato da Insider – è una cosa apparentemente banale ma importante.

Dovete sapere che tutti i viaggi che la coppia deve fare con i figli, devono essere approvati dalla Regina Elisabetta. Essendo il Principe George erede al trono dopo suo padre – loro non sono autorizzati a fare viaggi insieme:

“non può farlo con la moglie e con i figli”

I coniugi hanno già infranto la regola, ma appena il piccolo George compirà 12 anni – tutto diventerà imperativo.

Ironia del destino, il Palazzo Reale negò a Lady Diana un viaggio con i figli nel 1997 negli Haptons, dandole l’autorizzazione per passare le vacanze in Francia con i Fayed: