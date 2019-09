Principe William, “Mi hanno quasi sparato”: intercettata la telefonata con Kate Middleton che ha scioccato tutti

Il Principe William e Kate Middleton sono stati intercettati divulgando tutti i messaggi più segreti, anche quelli che hanno scioccato gli inglesi

Il Principe William è sempre molto attento alla sua privacy, ma le sue telefonate e messaggi sono stati intercettati e divulgati facendo scoprire questioni intime.

L’importanza della privacy per William e Kate

Una coppia reale che sa benissimo di essere sotto l’occhio attento del gossip e non solo. Dopo quanto accaduto a Lady Diana, il primogenito erede al trono si è sempre ripromesso che mai avrebbe fatto entrare i paparazzi nella sua vita e ancor meno in quella dei suoi figli.

Con Kate hanno pensato sempre di svolgere una vita semplice e di far crescere i loro figli con sani principi senza il peso della “corona”, tenendo fede al protocollo ma cercando di rendere il tutto meno rigido.

Eppure non si può sempre sfuggire, tanto che alcune telefonate e messaggi tra i due coniugi sono state intercettate e divulgate senza filtri: anche le più intime e segrete.

Le intercettazioni sui telefoni di Kate e il marito

News of The World, come riportato anche da Express e Daily Mail, hanno intercettato i telefoni del Duca e la Duchessa di Cambridge nel periodo in cui erano ancora fidanzati.

I messaggi in segreteria lasciati dall’erede al trono per la sua amata sarebbero stati ascoltati e divulgati:

“mi sono imbattuto in una imboscata e mi hanno quasi sparato. proiettili a salve, il che sarebbe stato comunque imbarazzante!”

Raccontando della sua giornata – mentre faceva una esercitazione – e inviandole anche qualcosa di estremamente piccante visto che poi non avrebbe avuto il telefono con se il giorno dopo.

All’epoca questa intercettazione era stata ingigantita dal quotidiano stesso, allarmando gli inglesi che avevano pensato ad una vera imboscata e ad un reale pericolo per il loro erede al trono.

Tra i tanti messaggi, anche i più dolci dove lui le chiede di uscire o le fa qualche proposta. Tutti gli indagati per il grave fatto si dichiarano ancora oggi innocenti ma le indagini non si sono mai fermate.