Kate Middleton bollente mostre le mutandine: la foto della moglie di William mette in imbarazzo Buckingham Palace

Kate Middleton, imbarazzo a Buckingham Palace: emergono le foto della Duchessa in intimo piccante. Ecco

Ultimamente sono spuntate delle foto di Kate Middleton del tutto inedite,che ritraggono la Duchessa in vesti nelle quali non siamo abituati a vederla.

Le foto di Kate Middleton che ha fatto il giro del web

Siamo abituati a vedere la Duchessa sempre con un atteggiamento molte regale ed i suoi vestiti eleganti, ma non è sempre stata così.

Nel passato infatti Kate, era una vera e propria ribelle ed ultimamente sono spuntate delle foto che la ritraggono con un abbigliamento che non lascia spazio all’immaginazione.

Nel web è iniziata a circolare una foto che immortala la Middleton in abiti molto lontani da quelli approvati dal protocollo reale. La foto in questione ha suscitato molto sgomento ed è stata scattata mentre la moglie di William si trovava all’università.

Nello scatto si vede Kate Middleton mentre indossa un abito molto trasparente che lascia vedere l’intimo che indossava. Un look totalmente in contrapposizione con quello di oggi.

Ecco la foto della Duchessa di Cambridge ai tempi dell’università ed il look indossato per la sfilata:

Il look di Kate per il primo giorno di scuola dei figli

Proprio pochi giorni fa George e Charlotte, ha iniziato ad andare a scuola e, per l’occasione Kate ha rinnovato il suo aspetto, in particolar modo i capelli.

Nelle foto ufficiali pubblicate per l’occasione, Kate al fianco di William ed i suoi figli mostra il suo nuovo look. I capelli hanno un nuovo colore, più chiaro del precedente, con delle sfumature color miele.

La lunghezza è appena sotto le spalle, sono mossi nella parte finale ed infine la frangia lunga aperta sul viso. La duchessa come sempre appare impeccabile in un’occasione così importante come il primo giorno di scuola dei loro figli.