Kate Middleton, la furia gelosa del Principe William: “Si diverte solo con lui”

Kate Middleton è stata investita dalla gelosia del marito Principe William, “accusata” di divertirsi e lasciarsi andare più con un altro uomo che non con lui. Ma cosa sta insinuando?

Il Principe William è geloso di Kate Middleton? Tantissimo, soprattutto per alcune attenzioni che lei dedica ad un altro uomo – quasi come ci fosse un feeling particolare tra i due.

La crisi tra William e Kate

Ne stanno parlando tutti i giornali e sembra proprio che la coppia più amata e ammirata dagli inglesi, stia attraversando un momento di crisi molto alto.

Dal giorno in è emerso il presunto tradimento di William, Kate si è come raffreddata seppur divulgando messaggi molto chiari sul fatto che lei non creda assolutamente a quel fatto.

Nonostante tutto, l’amore e i tre splendidi bambini, sembra proprio che qualcosa nella coppia si sia come incrinato. Ma nessuno parla della gelosia di William nei confronti di Kate?

L’altro uomo di Kate Middleton

Come evidenziato dai maggiori tabloid inglesi, come Express.co.uk e Daily Mail, c’è stato un momento in cui William ha seriamente dubitato della moglie:

“si diverte con lui, ride e scherza…”

Il suo rapporto con il fratello Principe Harry è sempre stato molto speciale, tra sorrisi e confidenze decisamente intime. Gli inglesi, in effetti, non hanno mai visto la malizia tra i due cognati ma l’erede al trono – al contrario – non ha mai tanto sopportato questa loro vicinanza.

Dall’arrivo di Meghan i rapporti sembravano essersi raffreddati, poi una uscita a due ha confermato il loro rapporto idilliaco. Che sia un “amore fraterno” o c’è sempre stato dell’altro tra di loro?

William sospetta, seppur in silenzio mentre il resto della famiglia ha sempre visto la figura di Kate come la sorella che Harry non ha mai avuto.