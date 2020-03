Coronavirus, paura per il Principe William ‘Rischia il contagio’: l’erede al trono combatte così la paura

Kate Middleton e il Principe William non temono il coronavirus e scherzano pubblicamente durante un viaggio all’estero. Ecco cosa è accaduto.

La paura del coronavirus si sta diffondendo nel mondo ma i protocolli per i Royal britannici non sono tutti uguali. Ecco cosa hanno fatto il Principe William e Kate.

La paura del coronavirus colpisce la Famiglia Reale

Il mondo è in attesa di sapere come evolverà la questione del virus Covid-19 ed i membri della Famiglia Reale non sono da meno.

Nel Regno Unito come in altri Paesi la diffusione del virus sta portando a misure di prevenzione che a volte sono controverse.

Come anche in Italia, alcune scuole stanno agendo in modo da contenere la diffusione, chiudendo qualora si registrino casi positivi o mettendo in quarantena i casi sospetti.

È accaduto di recente nella scuola frequentata da due dei tre figli di William e Kate, i piccoli George,l e Charlotte.

La Regina Elisabetta intanto pare che stia approntando misure di prevenzione molto più rigide poiché per la prima volta la si è vista negli impegni pubblici mentre indossa dei guanti neri.

La cosa non stupisce poiché la Regina nonostante la sua salute di ferro ha comunque 93 anni e tutti vogliono che si tuteli adeguatamente.

Il Principe William sdrammatizza con una birra

Se dunque in alcuni casi il protocollo anti-coronavirus è molto rigido, per proteggere le fasce più deboli della società, per la maggioranza delle persone del Regno Unito le indicazioni sarebbero più leggere.

Il Principe William e la moglie Kate Middleton, in Irlanda per una visita di tre giorni hanno salutato molte persone e scherzato anche sull’argomento del coronavirus.

William in particolare ha fatto alcune battute per sdrammatizzare mentre beveva una birra con alcuni paramedici durante la visita alla fabbrica della Guinnes.

“Scommetto che ogni persona dice di avere il coronavirus e che sta morendo.” “Non pensi che tutto questo sia esagerato dai media?”

Sia lui che Kate si sono posti poi il problema della sicurezza durante i viaggi ed hanno confermato di star seguendo le indicazioni ufficiali definite dal “Public Health England” e del “Dipartimento della Salute” come riporta anche Il Giornale.

Kate e William dunque nonostante abbiano preso le dovute precauzioni hanno voluto dare un messaggio ai sudditi di non cedere alla fobia del contagio e sono stati molto apprezzati per questo.