Il Principe Harry in Ospedale: ‘Lo stesso destino di Lady Diana’

Il Principe Harry si è recato in queste ore all’Ospedale di Sheffield, lui come sua madre Diana Spencer legati dallo stesso destino, ecco che cosa è accaduto.

Secondo quanto riportato dal tabloid People, il principe Harry in queste ore si è recato all’Ospedale Pediatrico di Sheffield.

Li circa 30 anni fa, correva il 29 Novembre del 1989, sua madre Diana Spencer, si recò in quella stessa struttura medica per incontrare si suoi piccoli pazienti e i medici, tra sorrisi, abbracci e parole di conforto.

Lo stesso ‘destino’ ha in questi giorni legato madre figlio. Ad accogliere il Principe Harry il personale medico e i piccoli pazienti della struttura.

Nell’Ospedale Pediatrico di Sheffeild, il Principe Harry ha avuto l’opportunità di incontrare una persona davvero speciale, un’infermiera Julien Austin.

La stessa infermiera che trent’anni fa ebbe l’onore di fare la conoscenza di Lady D. Ecco cosa ha raccontato la donna a ‘People’ ricordando quel memorabile giorno:

‘Parlò con tutti, infatti alla fine del giro era un po’ in ritardo.Mi misi in coda per scambiarci due parole, meravigliosa’